Amici 2022: arrivano nuovi allievi concorrenti/ Che succede prima del serale?

Amici 2022 di Maria De Filippi, i professori introducono i papabili nuovi concorrenti

Manca sempre meno al via al serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, e intanto sono previste delle new-entries nella casetta dei talenti in corsa al talent. Come preannunciano le anticipazioni di Superguida TV e Amici news, la consuetudinaria puntata domenicale datata 18 dicembre 2022 su Canale 5 vede gli insegnanti di ballo e canto ammettere alla chance di accesso ad Amici 2022 ben tre potenziali allievi concorrenti, che potrebbero rivelarsi pronti a sconvolgere le dinamiche della competizione del talent show.

Raimondo Todaro, insegnante di danza, introduce nello studio di Amici 2022 una ballerina scoperta ai casting, e chiede ai titolari del banco di ballo, Samuele Antinelli e Gianmarco Pretelli, di esibirsi, per decidere sul da farsi. Quindi, il maestro palesa di essere tentato all’idea di chiedere una sostituzione, dal momento che Samuele giunge spesso ultimo nella classifiche di danza e Gianmarco é il concorrente che meno lo convince. Alla fine Todaro pensa di lanciare una sfida tra la sua scoperta, Aurora, e Gianmarco, che a questo punto si dichiara non a caso amareggiato : “Sono nervoso, ho il broncio, volevo passare delle vacanze di Natale carine e invece…”.

L’insegnante di canto ad Amici 2022, Lorella Cuccarini, poi, propone una cantante intravista ai casting, e le fa cantare il suo inedito Suona la stanza. Valeria, questo é il nome della candidata al banco di canto, piace non solo a Lorella ma anche alla collega Arisa.

Le nuove dinamiche di Amici 2022, prima del serale…

Tra i papabili nuovi concorrenti, in vista del serale di Amici 2022, potrebbe confermarsi per un banco di ballo la scoperta di Emanuel Lo. L’insegnante di ballo introduce anche lui una candidata intravista ai casting e chiede alle ballerine titolari Megan Ria e Rita Danza di esibirsi, per schiarirsi le idee. Emanuel Lo intende scegliere chi mettere in discussione per poter dare la chance di un banco alla sua Vanessa. Rita si dice incurante del giudizio di Emanuel, dal momento che per lei conta il solo giudizio della mentore, Alessandra Celentano. Un affondo, a cui fa eco Rudy Zerbi, insegnante di canto: “Finalmente qualcuno dice quello che pensa davvero”. Le tre new entries e candidati al ruolo di concorrenti di Amici 2022, sono quindi chiamati a trascorrere delle settimane nella casetta dei talenti, seguiti dai professori che li hanno selezionati. Al termine di un periodo di prova, sarà poi decretato il verdetto sulle loro sorti, al talent.

La nuova puntata domenicale di Amici 2022, poi, decreta i vincitori settimanali delle gare Marlú, Tim e Oreo Challenge, che -tra i concorrenti titolari- sono rispettivamente Niveo, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi.

Nel frattempo, tra gli ex allievi cantanti di Amici, LDA riceve i complimenti di Amadeus al suo debutto a Sanremo 2023.











