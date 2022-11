Amici 2022: Celentano sfida Megan Ria, eliminata?/ “Sei bellissima, ma…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano lancia un compito a Megan Ria

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 10 novembre 2022 su Canale 5, che vede Megan Ria ricevere un nuovo e arduo compito di danza. Si tratta di una coreografia montata ad arte da Alessandra Celentano, la temuta maestra di danza classica che, ad Amici 2022, ora chiama l’allieva di Raimondo Todaro ad esibirsi nella nuova puntata domenicale del talent show nella prova di danza a lei ispirata. La comunicazione del nuovo compito, a Megan Ria, giunge in un videomessaggio mostratole nella scuola di Canale 5, dalla regia.

“Ecco il compito, in questa coreografia, al di là del momivento, ho tracciato la tua storia”- esordisce Alessandra Celentano nel videomessaggio indirizzato alla ballerina Megan Ria. A detta dell’insegnante la coreografia si compone di tre parti, o meglio le tre fasi di quella che sarebbe la linea della vita di Megan Ria, quello che la giovane testimonia di essere stata, é, e sarà. La ballerina, seppur ammettendo in lacrime di aver accantonato in passato gli studi della danza per lavorare e aiutare economicamente la famiglia, non ha mai mollato il sogno di imporsi come una ballerina professionista. La tenacia e l’ambizione di certo non mancano alla giovane, ma così come poi aggiunge il videomessaggio della maestra non sempre “volere é potere” nella vita.

Amici 2022 presenta i nuovi inediti

A detta della Celentano, quindi, é arrivato il momento per Megan Ria della resa dei conti, di capire cioè se lei é una promessa della danza oppure no. La coreografia é titolata “Sei bellissima” , non a caso, per la bellezza evidente che a detta della maestra Megan Ria vanta, una dote che però non basta per ritenersi una brava ballerina. La reazione della destinataria del compito, intanto, é più che positiva. L’allieva, infatti, si direbbe pronta per il nuovo compito, tanto da dirsi volitiva rispetto all’assegnazione: “Molto bella la coreografia, non me l’aspettavo”. Eppure per alcuni, tra i telespettatori di Amici, il compito della Celentano non vuole essere una celebrazione della ballerina ma tutt’altro, solo una messa in discussione.

🛑ESCLUSIVO: La maestra Celentano assegna un compito a Megan! Come se la caverà la ballerina di #Amici22? Lo scopriremo nella puntata di domenica alle 14.00 su Canale 5, intanto guardate QUI ⬇ https://t.co/5CMFQt0Aet — Witty TV (@WittyTV) November 10, 2022

L’audizione speciale per tutti i ballerini con David Parsons e Elena D’Amario, Cricca al telefono con la famiglia, Federica e Ascanio cantano i loro inediti e… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22, cliccate QUI ⬇ https://t.co/seuV1EdQie — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 10, 2022

Per la quota canto, invece, ad Amici 2022 Federica Andreani esibisce al centro studio il nuovo inedito Meno sola e la new-entry Ascanio presenta l’inedito Margot in sala prove, dinanzi al producer Kyv.

