Amici 2022, Cricca canta l’inedito Supereroi/ “Se anche Totti e Ilary si lasciano…”

Amici 2022, Cricca presenta l’inedito Supereroi: la menzione di Ilary Blasi e Francesco Totti

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022, con il daytime del talent datato 8 novembre 2022 su Canale 5, che vede tra le altre novità Cricca presentare Supereroi. Quest’ultimo é il titolo della nuova canzone che l’allievo arruolato ad Amici 2022 sotto l’ala protettrice di Lorella Cuccarini, Cricca, ha realizzato come il suo inedito, lanciato nella scuola più amata dagli italiani. Il brano, sotto la produzione del producer OkGiorgio, vede Cricca menzionare il naufragio della lovestory più chiacchierata degli ultimi anni, quella del matrimonio storico di Ilary Blasi e Francesco Totti. Quest’ultimi, rispettivamente la conduttrice de L’isola dei famosi e l’ex cannoniere della Roma, hanno recentemente catalizzato l’attenzione mediatica per la crisi d’amore di cui sono diventati protagonisti nel gossip made in Italy, sulla scia dell’ufficializzazione dell’inizio della storia d’amore di Totti con Noemi Bocchi e la causa di separazione che é al centro della querelle legale tra i due coniugi vip.

“Se anche Totti e Ilary si lasciano, chi siamo noi?- canta sibillino Cricca, nel refrain del suo inedito presentato ad Amici 2022-che ipotizziamo che le cose non finiscano… supererori.”. E tra i lyrics del post-ritornello di Supereroi, Cricca poi aggiunge, dicendosi certo che nulla sia destinato a durare per sempre: ” Siamo due pazzi con la sabbia nel cervello..”.

Amici 2022 rilascia i nuovi singoli: esplode la polemica social

E mentre Cricca presenta il suo inedito, eseguendo una prima performance promozionale, ad Amici 2022, intanto, Tommy Dali, Ndg e Wax celebrano il rilascio su tutte le piattaforme digitali e in radio dei rispettivi nuovi singoli dai titoli Male, Fuori e Turista per sempre, che insieme a Supereroi mandano il web in visibilio.

Cricca canta per la prima volta il suo nuovo inedito “Supereroi” davanti al produttore OkGiorgio! 🎤🎶 #Amici22 pic.twitter.com/GHLf36x4pT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 8, 2022

Quest’ultimi brani sono stati rilasciati alla mezzanotte dell’8 dicembre 2022, dando vita ad un’accesa polemica web. Una gran percentuale dei telespettatori attivi via social, nel dettaglio, contesta la mancata uscita dell’inedito Universale, Aaron Cenere. Che la produzione di Amici 2022 possa, quindi, accogliere le contestazioni web in corso?













