Amici 2022 ed.21/ Anticipazioni puntata 22 marzo: Calma verso il ritiro e guanti di sfida?

Amici 2022 ed.21, anticipazioni puntata 22 marzo

Il daytime di Amici 2022 ed.21 torna in onda oggi, alle 16.10 su canale. Dopo la prima puntata del serale, tra gli allievi la tensione è alta. Se Luigi e Alex hanno discusso, Calma è entrato in profonda crisi al punto da pensare al ritiro. Nella puntata del daytime di ieri, Calma si è lasciato andare ad uno sfogo affermando di aver cantato male e di non meritare il posto nel serale. “Preferisco uscire cantando bene” ha detto Calma sfogandosi con Christian che l’ha esortato a riflettere e a non prendere decisioni istintive.

Cosa accadrà nel daytime di oggi? Probabilmente, nel corso della nuova puntata del daytime di Amici 2022 ed.21, Calma annuncerà la propria decisione. Lascerà davvero la scuola di Maria De Filippi o troverà la forza per andare avanti?

Guanti di sfida per il secondo serale di Amici 2022 ed.21?

Nella casetta di Amici 2022 ed.21 è già tempo di preparare le sfide e le prove della seconda puntata del serale in programma sabato 26 marzo. Quali sfide saranno chiamati a preparare gli allievi? Nel corso del daytime di oggi, probabilmente, i primi allievi scopriranno i nuovi guanti di sfida? Dopo quello di Alessandra Celentano tra Serena Carella e Carola, toccherà a Raimondo Todaro lanciare un guanto di sfida tra un proprio allievo ed uno della Celentano?

Attesi anche i guanti di sfida tra gli allievi di canto. Dopo la decisione di Anna Pettinelli di rifiutare il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi non considerandolo equo, sarà proprio l’insegnante di canto a lanciare un guanto di sfida ad uno degli allievi di Zerbi? Quali allievi saranno interessati dai guanti di sfida? In pole per sfidarsi ci sono Albe e Luigi. Saranno loro al centro di uno dei nuovi guanti di sfida? Lo scopriremo nel corso del nuovo daytime.

