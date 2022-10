Amici 2022 ed.22/ Anticipazioni e diretta 2 ottobre: Achille Lauro e Anbeta ospiti per nuove classifiche

Amici 2022, anticipazioni terza puntata: Achille Lauro ospite per una nuova classifica

Nuovo appuntamento col pomeridiano di Amici 22 quello che va in onda oggi 2 ottobre su Canale 5. È tempo di nuove sfide per gli allievi di questa nuova edizione: Maria De Filippi conduce una puntata che sarà infatti ricca di prove e classifiche e metterà più di un allievo in difficoltà. Alle cattedre dei professori ritroviamo per il canto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, mentre per il ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Non mancheranno ospiti celebri in questa nuova puntata del pomeridiano di Amici 2022. Ad esibirsi in studio per la felicità del pubblico saranno oggi I Pinguini Tattici Nucleari. Ma non saranno gli unici: i cantanti dovranno mettersi nuovamente alla prova con la sfida delle cover e a giudicarli questa volta ci sarà Achille Lauro. Chi finirà in fondo alla classifica e, dunque, a rischio eliminazione?

Anche i ballerini della classe di Amici 2022 dovranno mettersi alla prova di fronte ad un giudice speciale che questa settimana è Anbeta Toromani. La celebre ballerina classica stilerà una classifica e l’ultimo, come per i cantanti, sarà a rischio eliminazione. Ci sarà inoltre anche una gara di cover – come nella puntata scorsa che ha premiato Aaron – che sarà questa volta giudicata da Max Brigante.

In settimana, tra una lezione e l’altra, alcuni allievi hanno poi ricevuto dei compiti speciali da parte degli altri professori di Amici 22. È accaduto a Rita, allieva della Celentano, che ha ricevuto un compito da Emanuel Lo che dovrà portare sul palco quest’oggi; stessa cosa per Ludovica, allieva di Emanuel Lo che ha ricevuto un compito dalla Celentano. Come se la caveranno? Possiamo anticiparvi che questi compiti accenderanno in studio grandi discussioni. (Clicca qui per leggere tutte le anticipazioni dettagliate della puntata)

Amici 2022, diretta streaming: prime sfide con aspiranti allievi

Non mancheranno infine sfide con elementi esterni alla scuola che aspirano a diventare allievi di Amici 22. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Andre, Federica e Tommy Dali per il canto; Asia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

