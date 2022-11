Amici 2022, ed.22/ Anticipazioni e diretta 6 novembre: Marco Mengoni ospite

Anticipazioni Amici 2022: Marco Mengoni ospite musicale della puntata

Oggi 6 novembre, alle 14 su canale 5, torna in onda Amici 22 con una nuova puntata ricca di emozioni, sfide e colpi di scena. Maria De Filippi, al timone del talent show è pronta a fare compagnia ai telespettatori con una puntata in cui non mancheranno le emozioni, ma anche i momenti divertenti. Tutti gli allievi che hanno come primo obiettivo quello di conquistare un posto al serale, sono pronti a mettersi alla prova esibendosi davanti ai professori di ballo che sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro e gli insegnanti di canto ovvero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa.

Come sempre, poi, ci saranno tanti ospiti di Amici 2022 pronti ad animare la puntata, ma chi sono gli ospiti vip della puntata in onda oggi? L’ospite musicale della puntata odierna sarà Marco Mengoni che si esibirà sulle note del brano Tutti i miei ricordi.

Amici 22, nuove classifiche: Cristiano Malgioglio e Beppe Vessicchio in studio

Cristiano Malgioglio arriverà in studio per giudicare i cantanti di Amici 22. Tutti gli allievi si esibiranno davanti al giudice di Tale e Quale Show che, ad ogni cantante che riceverà poi un voto. Federica canterà Hypnotized, Tommy si esibirà sulle note di Reckoning Song, Rolling in the deep sarà il brano scelto da Cricca, Ndg 9 canterà Mercy. Capitan Uncino sarà il brano scelto da Wax mentre Niveo canterà In un giorno qualunque di Mengoni e, infine, Ascanio canterà Makumba.

Nel corso della puntata di Amici 2022, inoltre, si esibirà nuovamente Aaron che dovrà superare un compito che gli ha assegnato Arisa. L’esibizione del cantante, però, scatenerà l’intervento di Rudy Zerbi dando il via ad una discussione tra i due insegnanti.

Amici 2022, diretta streaming: gara di canto a sorpresa

Gara di canto a sorpresa nella nuova puntata di Amici 22. Il giudice della sfida sarà Beppe Vessicchio che giudicherà gli allievi che si esibiranno sulle note di Imagine. I cantanti che accetteranno di mettersi alla prova con questa gara a sorpresa saranno Tommy Dali, Niveo e Aaron: chi vincerà? Nel corso della gara, Arisa si emozionerà più volte grazie alle esibizioni degli allievi. Non mancheranno, poi, i momenti divertenti e un po’ di sano gossip con il punto sulle coppie.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2022 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). E’ possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











