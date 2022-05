Amici 2022, Lorella Cuccarini “Serena è la vincitrice morale”/ “Se Maria mi vuole…”

Lorella Cuccarini svela il vincitore morale di Amici 2022: “Serena ha fatto un bel percorso e…”

Per Lorella Cuccarini si è conclusa per la seconda volta l’esperienza come insegnante ad Amici 2022. In attesa di sapere se per la prossima edizione verrà o meno riconfermata, Lorella è soddisfatta per essere riuscita a ad arrivare alla finale con ben due allievi nella sua categoria, Sissi e Alex. Sui social l’insegnante di Amici ha risposto ad alcune curiosità in merito alla finale: “Ripresi dalla finale?”, ha scritto nel box. Sono piovute poi una serie di domande a cui la Cuccarini ha cercato di rispondere. “Cosa pensi di Serena?”, ha chiesto un utente. Lorella Cuccarini ha così deciso di rispondere al curioso quesito: “Penso abbia fatto un percorso meraviglioso. È la mia vincitrice morale. La borsa di studio di un anno all’Alvin Ailey School di New York, vale quanto la coppa”, ha risposto sinceramente la docente. Lorella Cuccarini ha dunque premiato il percorso che Serena avrebbe fatto all’interno del talent.

Nelle scorse ore Lorella Cuccarini ha scritto anche un post dedicato ad Alex e Sissi: “Che sapore hanno questi abbracci. Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. C’era sempre un plexiglas a dividerci o un metro di distanza che non potevamo superare. Che fatica! Finalmente ce l’abbiamo fatta! In questi abbracci c’è tutto l’affetto e la stima che provo per voi! Vi voglio bene davvero e per voi ci sarò sempre”. Le sue parole hanno ricevuto numerosi commenti sul web e anche Alex e Sissi non hanno mancato di tributare il loro affetto per l’insegnante che li ha sempre sostenuti.

Lorella Cuccarini confermata ad Amici? “Se Maria mi vuole…”

Lorella Cuccarini ha esordito quest’anno nel ruolo di insegnante di canto di Amici 2022. Per lei all’inizio non è stato facile tanto che in un’intervista al Settimanale Chi ha rivelato: “Parto dall’inizio perché fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: “È la prima volta che io posso offrire indistintamente a una persona una cattedra o di canto o di ballo, mai avuta un’occasione così, se non lo faccio con te con chi lo faccio?”. E devo ammettere che come sempre Maria ha avuto ragione: questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti”.

Ad oggi non sappiamo se Lorella Cuccarini verrà confermata nel suo ruolo nella prossima edizione anche se lei rivela ai fan: “Se Maria mi vuole io sono pronta”. Per lei è in arrivo però un’altra importante novità. La Cuccarini sarà sicuramente confermata in un altro programma di Canale 5 a cui ha preso parte di recente. Trattasi di Striscia la notizia, che ha condotto a marzo scorso con Gerry Scotti per quattro puntate, a sorpresa, al posto di Francesca Manzini, fermata a casa dal covid. Lorella Cuccarini nella prossima stagione tornerà dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, stavolta come ‘titolare’.











