Amici 2022, Mattia Zenzola si dichiara a Maddalena Svevi/ “Con te sto bene”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola sorprende Maddalena Svevi con una lettera d’amore

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi e, intanto, Mattia Zenzola sorprende Maddalena Svevi con un omaggio floreale e una lettera d’amore. L’occasione che Mattia Zenzola ha di destinare la sua dichiarazione d’amore a Maddalena Svevi é la giornata in cui ricorre il compleanno della ballerina modern. Nel dettaglio, nel mezzo del daytime di Amici 2022 in corso, Maddalena compie 18 anni, occasione in cui il concorrente ballerino le porge un regalo speciale, comprensivo di un mezzo di fiori, oltre ad una lettera dal messaggio intimista, che può dirsi una vera a e propria dichiarazione d’amore. Il momento che in molti, tra i fan dei ballerini, attendevano da tempo.

“Oggi è un giorno importante per te” – si legge tra le righe della lettera romantica che Mattia scrive alla ormai maggiorenne Maddalena –. So quanto l’aspettavi e finalmente è arrivato. Sai che non sono bravo con le parole ma ci tenevo a dirti che sono tanto fortunato ad averti incontrata. Hai questo potere di riuscire a strapparmi sempre un sorriso anche nei momenti dove non avrei nessun motivo per farlo”.

Quindi, il corpo della lettera si rivela una dichiarazione d’amore per iscritto: “Con te sto bene. Con te riesco sempre ad essere me stesso e penso che questa sia la cosa più bella. Spero che questo piccolo pensiero possa in qualche modo farti piacere” E non possono mancare gli auguri di buon compleanno del latinista, a mezzo lettera: ” Tanti auguri scemina, il tuo principino”.

Le immagini del riavvicinamento romantico, avvenuto tra i due ballerini di Amici 2022, nel giorno del compleanno di Maddalena, sono intanto virali online e mandano il popolo del web in esultanza. Sono in tanti, tra i telespettatori del talent, a fare via web il tifo sfegatato per la giovane coppia di ballerini modern. Questo, nonostante i due abbiano avuto ad oggi alti e bassi, e una crisi d’amore piuttosto dura di recente, con tanto di accusa della ballerina ai danni del ballerino.

Che la crisi d’amore sia ormai superata?

Le proposte della maestra Celentano e del prof Zerbi alla produzione, il compleanno di Maddalena e Piccolo G, l'incontro della classe con Antonio Dikele Distefano! Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici22, clicca QUI ⬇ https://t.co/bSOziooX1O — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 18, 2022













