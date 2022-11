Amici 2022: Megan Ria in preda alle lacrime/”Raimondo Todaro non mi riconosce meriti”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria attacca Raimondo Todaro: che succede tra la ballerina e il maestro?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 17 novembre 2022 su Canale 5, che vede tra le novità Megan Ria attaccare Raimondo Todaro, nel giorno del suo compleanno. Non si direbbe, eppure la ballerina modern italo-cubana nutre del risentimento nei riguardi dell’insegnante di ballo che l’ha voluta nella scuola dei talenti, Raimondo Todaro. Nelle ore in cui ricorre il suo diciottesimo compleanno, Megan si abbandona, non a caso, alle lacrime, subito dopo le prove affrontate in vista della puntata domenicale di Amici 2022, che la vedono lavorare con Raimondo Todaro.

Amici 22: Tommy Dali sospeso/ "Mai stato il figlio che mia madre avrebbe voluto"

“Non chiedermi che succede per favore – dichiara quindi la ballerina a Samuele Antinelli, che la incalza sul suo stato d’animo, perché visibilmente provata. “Mi spiace vederti così” -dichiara poi il ballerino, in replica alla compagna ballerina, che quindi ammette al suo amato la crisi personale e artistica di cui si sente vittima: “Ho una voglia di urlare fortissima”. Ma non é tutto. Perché lo sfogo dell’italo-cubana diventa via via una messa in discussione del rapporto di collaborazione che lei ha avviato con Raimondo Todaro, in confidenza con l’amore conosciuto nella scuola, Gianmarco Petrelli: “Mi sento come se non mi si venga riconosciuto nulla dal mio prof.”. E il fidanzato di Megan Ria le replica confortandola: “Tu ti fai il ma**o tanto”.

Amici 2022: Megan Ria svela le distanze con il padre/ "Non ci conosciamo veramente"

Secondo la testimonianza della ballerina, più in generale, nonostante le sue prove matte e disperatissime, la choreo che le é stata assegnata “non é pronta” in vista del domenicale. La ballerina non riesce a trattenere le lacrime per lo sconforto, probabilmente perché crede di essere sottovalutata al talent, e interviene la conduttrice di Amici 2022, che le ricorda del diciottesimo compleanno che la vede festeggiata. Prima di regalarle un videomessaggio di auguri da parte della madre cubana, la regina di Canale 5 si sincera che la ballerina stia bene rispetto allo stress cumulato al talent, facendole gli auguri. “Non ho visto un apprezzamento del lavoro che ho fatto per cercare di arrivare alla decenza, in cose che non mi vengono naturali nel corpo. Mi dispiace tanto -si sfoga ancora in modo critico, la ballerina, alludendo anche a Raimondo Todaro che non le riconoscerebbe alcun merito, neanche il coraggio e la forza di volontà di mettersi alla prova anche nelle difficoltà. E, nell’attesa di un confronto tra maestro e allieva, Megan ha la possibilità di prendere visione del videomessaggio di auguri della madre. Un momento TV a dir poco emozionante, e che ora fa incetta di interazioni social del popolo del web: “Principessa mia, amore della mia vita, vorrei dirti tante cose, sei sempre stata una persona speciale”.

Amici 2022, Maddalena Svevi chiude con Mattia Zenzola?/ "Mi vuoi solo per coccole..."

La lettera della madre di Megan Ria é un monito all’allieva di Raimondo Todaro

La donna riconosce a mezzo lettera, alla figlia, un grande merito, quello di non averle mai fatto pesare di non sentirsi alla pari con le possibilità economiche dei più tra i conoscenti, in famiglia e non: “Ricorda quando tu dicevi ‘a me non interessa quello che hanno gli altri, l’importante é che ho la danza’”. Insomma, quello della donna é il chiaro invito a Megan a non mollare e a continuare il percorso di studio nella danza intrapreso ad Amici 2022, anche oltre i momenti di crisi e in virtù dei piccoli investimenti fatti per gli studi. Poi, gli auguri di buon compleanno: ” Ti auguro il meglio, che la vita ti possa dare. Non smettere mai di sognare. Dietro la tua bellezza c’é un mondo”, conclude la mamma. Che Megan possa minacciare il ritiro da Amici 2022, per l’affaire Raimondo Todaro?

Una sopresa per Megan, una lezione speciale per Mattia con Sebastian, il compito di Claudia e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici22, guardate QUI ⬇ https://t.co/7vEuXqEPFQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA