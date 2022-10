Amici 2022: Rudy Zerbi sfida Cricca, eliminato?/ “Mostraci chi sei davvero!”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi assegna un compito a Cricca: che succede nella scuola?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 27 ottobre 2022, che vede Rudy Zerbi mettere a rischio Cricca. L’allievo cantante seguito nella scuola da Lorella Cuccarini riceve il videomessaggio in cui Rudy Zerbi lo invita ad eseguire un nuovo compito. Si tratta di una cover, prevista per il giovane nella puntata domenicale del 30 ottobre 2022. E nel videomessaggio non manca la motivazione legata alla scelta di Rudy Zerbi, di mettere alla prova Cricca.

“Caro Cricca, nell’utima puntata non mi sei piaciuto per niente -esordisce il talentscout, per poi proseguire -. Sembra quasi che ti culli sulle doti vocali. Quella é una maschera che hai scelto di indossare, speri di ottenere il massimo risultato dietro il minimo sforzo”. Insomma, per lo storico mentore di LDA, Rudy Zerbi, non basta sfoggiare una voce cristallina e intonata sul palco per risultare performante, ma serve soprattutto donare la propria verità al servizio della interpretazione di un pezzo inedito o una cover. Da qui, quindi, il monito del talentscout destinato a Cricca: ” Basta maschere, facci vedere chi sei”. Che il cantante allievo di Amici 2022 possa rifiutarsi di prestare la voce al compito di Rudy Zerbi?

L’allievo replica alla sentenza di Rudy Zerbi, ad Amici 2022

Nell’attesa della puntata domenicale di Amici 22, intanto, il cantautore si confronta sulla scelta di Rudy Zerbi, con la mentore Lorella Cuccarini. “Comunque a modo mio ho cercato di essere il più vero possibile” chiarisce la sua posizione Cricca, rispetto alla scorsa apparizione domenicale che non ha convinto il talentscout. E Lorella Cuccarini, quindi, avvisa il pupillo sul lavoro che lo attende: “Poi tu hai una vocalità talmente bella e precisa che sembra che tu sia più preoccupato della confezione che non del contenuto. Penso che tu abbia pudore a tirare fuori quello che hai dentro”. “Mi dispiace che abbia detto che io risulti falso” , é la replica risentita di Cricca a Rudy Zerbi, che quindi mette in discussione il giovane come artista, nella sua veridicità.

