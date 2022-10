Amici 2022, Samuele Antinelli in ricordo di Michele Merlo/ “Ho vissuto il suo dolore”

Amici 2022 di Maria De Filippi rivive il ricordo di Michele Merlo con Samuele Antinelli

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022, con la puntata del daytime datata 21 ottobre 2022, che tra le altre novità vede Samuele Antinelli chiamato ad un tributo speciale in ricordo di Michele Merlo. Quest’ultimo, ex allievo cantante nel team capeggiato da Morgan al serale di Amici 16, nel 2021 veniva a mancare per via di una leucemia fulminante. L’ex Amici avrebbe avuto una possibilità di essere salvato “tra il 79 e l’86%”, se il medico di base avesse capito che l’ematoma alla gamba era il sintomo della malattia, e non un semplice strappo. E intanto, mentre gira voce che degli ex Amici 22 sarebbero prossimi a Sanremo 2023, al talent riaffiora il suo ricordo, con i ballerini professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, che introducono all’allievo di Emanuel Lo, Samu al secolo Samuele Antinelli, il nuovo compito. Quello di una coreografia da ballare sulle note di Farfalle, il singolo postumo di Michele Merlo in arte Mike Bird, rilasciato dopo la data della morte che ha gettato nello sconforto i fan e i cari più vicini all’ex Amici 17. Commosso e incredulo si dichiara Samu al secolo Samuele Antinelli, rispetto alla responsabilità che lo coinvolge del tributo che lo attende ad Amici 22, in memoria di Merlo. L’aspirante ballerino professionista si dice, poi, al contempo entusiasta all’idea di immedesimarsi nel dolore del compianto cantante in cui riesce a rivedersi, che é diventato il motore propulsivo della forza d’animo che contraddistingue la musica e il percorso storico ad Amici di Michele, affrontato anche in balia di una crisi artistica che lo travolgeva al serale.

La reazione di Samuele Antinelli al compito speciale: il tributo a Michele Merlo

In reazione all’assegnazione del compito speciale che lo attende sul palco di Amici 2022, quindi, Samuele Antinelli in arte Samu non nasconde di sentirsi molto vicino ai dubbi che annichilivano Michele Merlo nel suo essere sensibile e che lo accomunano a molti giovani, forti all’apparenza e fragili per insicurezza: “Mi ritrovo molto nelle prime parole che ha diceva. Cioè quando Maria De Filippi parla di lui come di un ragazzo che ha bisogno di avere certezze e di qualcuno che te le dia e che ti dica ‘bravo’ quando sei chiamato al giudizio, in questo mi ci ritrovo molto”.

Samuel si confronta con i professionisti ed è pronto a lavorare insieme a loro alla coreografia “Farfalle” #Amici22 pic.twitter.com/4kNgn7l0dW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2022

“Siamo farfalle e invece ci crediamo elefanti”, canta Michele Merlo nella canzone su cui é montata la coreografia, che é chiamato ad esibire Samuele, e per Elena D’Amario il compito del tributo non é solo una grande responsabilità e quindi un traguardo importante. Ma é un’occasione che quest’ultimo ha di fare rivivere il ricordo del compianto cantante, nel cuore di chi continua ad amarlo.

