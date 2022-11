Amici 2022, Samuele Segreto é atteso al Teatro Olimpico/ Il nuovo traguardo

Amici 2022 di Maria De Filippi, Samuele Segreto debutta al Teatro Olimpico

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 11 novembre 2022, che tra le novità vede Samuele Segreto prepararsi per un importante debutto. Si tratta della partecipazione speciale che vede Samuele Segreto protagonista dello spettacolo di chiusura nell’opera teatrale portata in Italia dalla Parsons Dance. Quest’ultima é la compagnia facente capo al coreografo di successo international, David Parsons, che negli anni ha collaborato con artisti di spicco nel mondo della danza di risonanza internazionale, tra cui l’ex allieva ballerina di Amici 9 di Maria De Filippi, Elena D’Amario.

Ed é proprio quest’ultima, in occasione di una lezione di danza in sala prove ad Amici 2022 di Maria De Filippi, a dare annuncio del nuovo debutto di Samuele Segreto, in presenza del suo mentore David Parsons. “Samu, ora creiamo una choreo su di te”, esordisce parlando al diretto interessato, nella sala prove ad Amici 2022 di Maria De Filippi, in previsione del closing act del 13 novembre 2022, che attende l’allievo ballerino del talent al Teatro Olimpico di Roma. E la choreo in corso d’opera, così come svelato da Elena D’Amario, in confidenza con Samuele Segreto, “é super funky”.

Tutti gli allievi incontrano Marco Mengoni, Ascanio canta il suo inedito, Samu incontra David Parsons e Elena D’Amario, NDG scopre chi ha scritto il messaggio che ha letto domenica in puntata e… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22, clicca QUI ⤵ https://t.co/3IyuN2mb51 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 11, 2022

Per la quota canto di Amici 2022, la novità arriva invece per il cantautore e new entry al talent show, Ascanio. Quest’ultimo, che ha ricevuto la comunicazione sulla proposta di produzione dell’inedito, presenta per la prima volta Margot al pubblico TV in una performance promozionale, dallo studio del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo, inoltre, la anticipazione TV che vedeva preannunciarsi una ospitata TV di LDA insieme ad Albe ad Amici 2022 viene smentita dalle ultime anticipazioni TV del talent, per il gran dispiacere dei fan del duo. Il duo di Amici 21 tuttavia, in queste ore, celebra il rilascio del nuovo singolo Cado e una moltitudine di annessi consensi sui social dove spicca la reaction di Gigi D’Alessio.

