Amici 2022, tutti contro Raimondo Todaro/ Bocciato il compito a Gianmarco

Amici 2022 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro contestato dalla commissione interna: bocciata l’assegnazione a Gianmarco

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV con Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime del 15 novembre 2022, che assume le sembianze di un tutti contro Raimondo Todaro, su un compito che lui stesso ha assegnato a Gianmarco Pretelli. Il compito in questione é una coreografia originariamente montata da Alessandra Celentano come materiale di studio per l’allievo Gianmarco Petrelli e Raimondo Todaro ha pensato di chiedere al ballerino di eseguirla come un’esibizione in studio, ad Amici 2022.

Un’assegnazione che la Celentano contesta, non solo rivendicando i diritti di autore della coreografia, ritenendo ingiusta peraltro la scelta del collega insegnante di danza di costringere il ragazzo ad esibirsi su una coreografia che é ancora oggetto di studio per il suo allievo e che Gianmarco Petrelli allo stato attuale non é ancora in grado di registrare. Ragioni per cui la produzione del talent di Amici 2022, rappresentata dal corpo docenti del talent, é chiamata ad assumere una presa di posizione rispetto alle contestazioni mosse a carico di Raimondo Todaro. E ad imporsi, alla fine, é un plebiscito di difese a beneficio di Alessandra Celentano, da parte dei membri della commissione interna aggiuntivi alle parti chiamate in causa, al talent.

I professori di Amici si pronunciano sull’affaire Raimondo Todaro vs Alessandra Celentano

“Se Raimondo e Alessandra prendessero una mia choreo, io non solo ci rimarrei male, ma lo contesterei”, dichiara dal suo canto Emanuel Lo, decisamente perentorio, dicendosi dalla parte di Alessandra Celentano. E a schierarsi con la maestra di danza classica e il suo pupillo é poi l’insegnante di canto, Arisa. La cantante supporta la posizione avversa a Raimondo Todaro, sostenuta da Gianmarco Petrelli a difesa di Alessandra Celentano. Secondo il ballerino la coreografia della maestra e sua mentore di danza nasce come uno strumento di studio e non é finalizzata ad un’esibizione sul palco, motivo imprescindibile per cui va rispettato il volere della fautrice dell’opera. “Questa é una choreo per cui lui deve lavorare con lo studio”, é l’intenzione della Celentano e il pupillo é concorde.

Dopo Arisa, anche Rudy Zerbi si dichiara d’accordo con la Celentano. Lorella Cuccarini, sostituitasi nel ruolo di conduttrice del daytime a Maria De Filippi, dà poi la sentenza definitiva avversa alla posizione di Raimondo Todaro, che porta la Celentano a vincere la causa: “credo che, in questo caso, la scelta di usare la choreo necessitava quantomeno di un confronto”. Insomma a detta della Cuccarini, Todaro avrebbe dovuto confrontarsi con la Celentano rispetto all’idea di assegnare a Gianmarco una coreografia della maestra, ancor prima di mettere in discussione il ragazzo con la prova artistica fortemente contestata.

Intanto, sulla scia delle contestazioni a carico di Raimondo Todaro, il cui ruolo ad Amici 2022 si rivela compromesso, gli ex Amici 21, LDA e Albe segnano un ritorno alla musica in grande stile.

