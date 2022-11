Amici 2022 “Tutto pilotato”, pubblico furioso con il talent show/ L’accusa

Amici 2022, il pubblico stufo delle liti tra la Celentano e Todaro

La nuova edizione di Amici 2022 conta tantissimi talenti, soprattutto nel ballo, e anche un nuovo insegnate: Emanuel Lo. Nonostante il successo degli scorsi anni, sembra che una fetta di pubblico non gradisca più la piega che ha preso il talent show condotto da Maria De Filippi.

A farsi portavoce di tale malcontento è il settimanale Nuovo TV, secondo cui i telespettatori sono stanchi di alcuni elementi del programma. In primis, sembra che della nuova edizione di Amici 2022 il pubblico non sopporti i continui litigi tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. “Certi teatrini fanno pensare che sia tutto pilotato“, dice una parte del pubblico che è stufa di queste dinamiche che sembrano studiate a tavolino.

Amici 2022, “sempre più professionisti”: l’accusa del pubblico

Un altro aspetto che, secondo Nuovo Tv, il pubblico di Amici 2022 non gradisce è la presenza di troppi semi professionisti tra gli alunni. In questa edizione del talent show tra i ballerini c’è, ad esempio, Maddalena alunna di Emanuel Lo che vanta già un notevole curriculum. La ballerina ha partecipato al musical Un papà sotto l’albero, diretto da Garrison e Fioretta Mari, ed è stata protagonista del video musicale di Aka7even Perfetta così.

“Ormai una vetrina per semi professionisti“, sono le accuse che il pubblico di Amici 2022 rivolge al talent show. I telespettatori dunque, lamentano il passaggio brusco del programma dall’essere rivolto a ragazzi che devono ancora imparare a chi è già, quasi, avviato come professionista nel settore. “Così non danno più spazio a chi merita un’occasione“, accusano altri sulla scia di quanto detto. Insomma, il futuro del programma potrebbe essere incerto? Gli ascolti sono ancora alti, ma il malcontento per la sua gestione cominciano ad essere numerosi. Cosa farà Maria De Filippi in merito alla questione?

