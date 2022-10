Amici 2022, Zerbi dà l’ultimatum a Piccolo G/ “Lavora sul talento, senza trucco”

Amici 2022, Piccolo G a rischio: il giudizio di Rudy Zerbi é critico

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime pomeridiano datato 17 ottobre 2022, che vede tra le altre novità Rudy Zerbi mettere alla prova Piccolo G. Dopo essere risultato ultimo nella classifica stilata da Loredana Bertè al termine della nuova gara domenicale delle cover aperta tra gli allievi di Amici 2022, Piccolo G si ritrova a vivere una situazione di rischio, in quanto messo in difficoltà dall’ultimatum del suo mentore. Il professore di canto Rudy Zerbi, che lo ha promosso ad Amici 2022, anche a margine della cover di You Will never know eseguita dal giovane dinanzi alla giudice Loredana Bertè, taccia l’allievo di non volersi mettere alla prova dal momento che tende a non affidarsi alle sue assegnazioni preferendo le sue scelte artistiche, ma non solo. A detta del talentscout Piccolo G dovrebbe valorizzare il suo talento di cantautore con un lavoro di ricerca e studio costante, avvalendosi anche delle sue assegnazioni e prestando meno attenzione all’estetica, che il giovane cura in primis con il trucco da scena, ad Amici 2022.

Quindi, Rudy Zerbi, dato l’ultimo posto in classifica del giovane stabilito da Loredana Bertè, chiama Piccolo G a misurarsi con la cover de La stagione dell’amore, una prova che l’allievo supera con la giusta intenzione vocale. La maglia é quindi confermata per Piccolo G, che peró per Rudy Zerbi deve avviare un percorso di crescita: “Ti attende un percorso in salita, che deve partire da subito… sei un ossevato speciale quotidiano. Non stare seduto sul talento, pensando a come vestirsi e truccarsi”, dichiara il talentscout all’allievo.

L’allievo supera la prova ad Amici 2022, con riserva…

Piccolo G non deve adagiarsi sul suo potenziale servendosi delle sole apparenze, ma deve costruire la sua identità artistica in primis con il giusto lavoro e lo studio della musica, per poter trovare il suo io artistico, al di là della immagine: il contenuto oltre il contenitore, é quindi la ricerca che deve mettere in pratica in musica, Piccolo G. Ci riuscirà l’allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2022?

