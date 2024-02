Amici 2023-2024, Ed. 23/ Diretta puntata 18 febbraio: Holden vola al serale!

Amici 2023/2024, anticipazioni e diretta puntata 18 febbraio

Tra gli altri cantanti in corsa al girone canto, Holden si aggiudica la maglia di concorrente al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Per il maestro di canto e mentore, Rudy Zerbi, il giovane cantautore si merita di diritto il titolo di concorrente ammesso al serale del talent show di Maria De Filippi. Questo, al termine di una nuova interrogazione di canto effettuata al centro studio.

Marisol Castellanos si aggiudica la maglia di accesso al serale

Dopo Dustin, Gaia e Marisol, anche Marisol Castellanos vola alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. É la maestra di canto e voce RDS, Anna Pettinelli, a promuovere la giovane cantante alla fase serale di Amici 23. Un nuovo ed importante traguardo per la First class, risultata al vertice della classifica canto al termine della gara domenicale.

Marisol vola al serale

Marisol Castellanos si aggiudica il traguardo spettato a Dustin Taylor e Gaia Di Martino. Ossia la ambita maglia di accesso al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Ma prima del titolo, la maestra Alessandra Celentano la chiama ad una performance di ballo, al termine della quale si conferma un talento meritevole della partecipazione al percorso di studio di ballo ad Amici 23.

(Agg. Di Serena Granato)

Alessandra Amoroso si assenta

Alla rinnovata gara dei talenti di Amici 23, la prima ospite in studio é Annalisa. Reduce dalla gara tra le canzoni Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, con il tormentone primaverile Sinceramente la rossa ex concorrente di Amici torna al talent show di Maria De Filippi, nelle vesti di ospite musicale e per lei l’accoglienza si fa calorosa.

La performance dell’ex Amici é promozionale e prevede la presentazione al talent show di Sinceramente.

Amici 23, le anticipazioni

Amici 23, le anticipazioni

Oggi 18 febbraio 2024 torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2023/2024. A partire dalle 14 su Canale 5, Maria De Filippi conduce la nuova puntata di Amici 23, una delle ultime visto che a breve inizierà il serale. La conduttrice è come sempre affiancata dalla commissione dei professori, composta da: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto. Non saranno però loro a votare le esibizioni degli allievi di Amici 23 nelle gare di ballo e canto.

Anche quest’oggi ci saranno nuovi ospiti ad assolvere questo compito. In particolare Ornella Vanoni sarà la giudice della gara di canto e Marcello Sacchetta di quella di ballo. Maria De Filippi avrà poi ospiti alcuni ex di Amici che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango, la vincitrice del festival, Annalisa, The Kolors, Irama, Maninni. Tutti si esibiranno nella loro canzone di Sanremo.

Amici 2023/2024, anticipazioni: assegnate tre nuove maglie del serale

Concluse le nuove gare di canto e ballo, alcuni dei professori avranno occasione per assegnare nuove maglie del serale. Tre saranno gli allievi che avranno accesso alla fase finale nella puntata di oggi di Amici 2023/2024 (Clicca qui di chi si tratta). Ovviamente non mancheranno le esibizioni sui compiti assegnati in settimana dai professori.

In particolare si esibiranno Lucia, Mida (sul nuovo compito voluto da Anna Pettinelli), e Nahaze sul compito assegnato da Rudy. Inutile dire che questi compiti scateneranno nuove accese discussioni e grande protagonista sarà proprio Anna Pettinelli. Ci saranno infine gare di inediti per i cantanti allievi di Amici 23, e di improvvisazione per i ballerini.

Amici 23: la prima maglia del serale e come seguire la puntata in streaming

Discussioni in studio anche per Ayle. In questa nuova puntata di Amici 23 l’allievo di Anna Pettinelli, ancora una volta, non otterrà grandi risultati, motivo per il quale ci sarà una nuova discussione con Rudy Zerbi.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











