AMICI 2023, Ed. 23/ Anticipazioni e diretta 17 dicembre: fuori la cover di Petit e Lil Jolie, Holden…

Amici 2023, anticipazioni e diretta puntata 17 dicembre:

La nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, si apre nell’opening act con Petit e Lil Jolie che registrano una performance natalizia. Sulle note della hit di Natale Last Christmas, Petit e Lil Jolie eseguono in compito di una cover personalizzata, con l’aggiunta di barre al testo originale della polare canzone . Il compito da cui si dissocia il compagno di squadra capeggiata da Rudy Zerbi, Holden, dal momento che la produzione di Amici 23 consente la pubblicazione della cover sulla piattaforma di streaming musicale, Spotify Italia. (Agg. Di Serena Granato

Lo spoiler di Amici 23, con un fiume di ospiti: torna Giovannino

Oggi 17 dicembre 2023, su Canale 5 a partire dalle 14, va in onda una nuova puntata di Amici 23. Maria De Filippi torna alla conduzione di quella che è l’ultima puntata del pomeridiano di quest’anno. Amici infatti si ferma poi fino a dopo le vacanze natalizie. Gli allievi si mettono dunque in sfida un’ultima volta quest’anno, come sempre seguiti dai professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

I concorrenti saranno però giudicati alla fine di ogni esibizione da una giuria esterna. Questa settimana la conduttrice ospita per giudicare le gare di canto Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti per il canto, Veronica Peparini per il ballo. Ospiti musicali invece Articolo 31 e Coma cose per presentare nuovo singolo. Non mancherà l’incursione di Giovannino, che chiamerà in diretta Sabrina Ferilli.

Amici 2023: la sfida di Lil Jolie e i compiti dei professori

La nuova puntata di Amici 2023, oltre alle consuete gare di ballo e canto, vedrà alcuni allievi esibirsi nei compiti richiesti in settimana dai professori. In particolare Lil Jolie e Petit dovranno esibirsi con la canzone di Natale richiesta loro da Rudy Zerbi, mentre Simone nel compito voluto da Raimondo Todaro. Giovanni e Lucia infine nel compito assegnato dalla maestra Celentano.

Ad aprire la nuova puntata di Amici 23 sarà però la sfida di Lil Jolie. L’allieva di Rudy Zerbi si è classificata ultima nella scorsa puntata ed è stato proprio il suo coach a volerla in sfida. La cantante dovrà scontrarsi con Giulia. Chi vincerà la sfida? (Clicca qui per scoprirlo in anteprima).

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Non mancheranno discussioni e vere e proprie liti nella nuova puntata di Amici 23, soprattutto tra i prof di ballo. Per il canto invece, sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli proporranno l’ingresso di un nuovo allievo. Vista l’impossibilità di fare entrare nella scuola entrambi, i due aspiranti allievi faranno una sfida e solo il vincitore avrà di diritto il banco di Amici.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











