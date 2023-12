AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 17 dicembre: Ayle e Matthew in sfida? Il rischio

Amici 2023, anticipazioni registrazione 14 dicembre della puntata del 17 dicembre: Matthew e Ayle in sfida?

Stando ai primi spoiler che arrivano dal web, la nuova registrazione di Amici 23 è iniziata. Pubblico, allievi e prof sono in studio per dare il via alle nuove gare di ballo e canto. Nelle prossime ore scopriremo chi sono gli ospiti che giudicheranno gli allievi questo pomeriggio, allievi che questa settimana sono stati ripresi a causa di un compito di gruppo che non tutti sono riusciti a portare a termine.

Stella Cardone critica Anna Pettinelli dopo Amici 23: "Mi ha ferita"/ "Avrebbe dovuto indirizzarmi, invece…"

C’è anzi chi come Ayle e Matthew hanno addirittura rifiutato di farlo, finendo nel mirino di Anna Pettinelli, oltre che di Rudy Zerbi. I due ragazzi rischiano oggi in modo particolare, e potrebbero finire entrambi in sfida qualora non arrivassero nelle prime posizioni. Anna potrebbe infatti decidere, visto il rendimento non ottimale, di metterli nuovamente alla prova. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 22, Cricca: fuori il nuovo singolo, "Sbagliato"/ É rottura con Isobel Fetiye Kinnear?

Nuove gare di ballo e canto

Oggi 14 dicembre 2023 si registra l’ultima puntata di quest’anno di Amici 23. Il talent di Canale 5 sta infatti per andare in vacanza, e tornerà in onda a gennaio, quasi certamente il 7 gennaio, subito dopo le festività natalizie. La puntata registrata oggi, come sempre condotta da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 17 dicembre a partire dalle 14.

A seguire gli allievi tra compiti ed esibizioni come sempre i coach di ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Sono però in arrivo nuovi professionisti della musica e della danza che avranno il compito di giudicare gli allievi nelle gare di ballo e canto, alla fine delle quali verrà stilata una classifica in cui gli ultimi classificati saranno a rischio eliminazione.

Amici 23 batte Amici 22: Holden e Mida superano Angelina Mango e Wax/ Le classifiche Spotify

Amici 23, anticipazioni: la sfida di Lil Jolie

La scorsa settimana la gara di canto di Amici 23 si è conclusa con l’ultimo posto, a sorpresa di Lil Jolie. Un colpo di scena che ha destabilizzato anche la diretta interessata, che è crollata in un pianto disperato. Per nulla intenerito dalla reazione della sua concorrente – finora sempre ai primissimi posti della classifica – Rudy Zerbi ha chiesto alle sue colleghe e poi alla produzione di metterla in sfida, richiesta poi accettata.

Lil Jolie, nel corso della settimana, ha anche potuto ascoltare un’esibizione delle sue possibili sfidanti. Riuscirà a superare la sfida e a riconfermarsi una concorrente temibile di questa edizione di Amici? O dovrà abbandonare a sorpresa la scuola di Canale 5?

Amici 2023, anticipazioni: provvedimenti disciplinari, Ayle e Matthew ancora nel mirino

In settimana è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare per alcuni degli allievi di Amici 23. Durissimo quello nei confronti di Ayle e Matthew, allievi di Anna Pettinelli, che si sono rifiutati di svolgere un compito di squadra obbligatorio, lasciando Martina da sola. Per entrambi è arrivata una punizione, ma Matthew rischia ancora a causa dell’ultimo posto in classifica per il suo nuovo inedito. Il cantante è nuovamente a rischio eliminazione.

Sarà poi anche tempo di scoprire come si sono preparati gli allievi per i compiti ricevuti in settimana dai professori della scuola di Amici 2023. Ci saranno altre maglie sospese?

© RIPRODUZIONE RISERVATA