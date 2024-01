AMICI 2023, Ed. 23/ Diretta 7 gennaio 2024: Anna Pettinelli mette a dura prova Mida!

Amici 23, anticipazioni 7 gennaio 2024: nuove gare di canto e ballo e ospiti

Proseguono le consuetudinarie gare di canto e ballo, con il circuito dei cantanti che propongono delle cover sulle note di canzoni cult. E al certificato disco d’oro, Mida, viene chiesta una doppia esibizione da parte dell’insegnante di canto avversa, Anna Pettinelli. Per la maestra Mida non é dotato della capacità di scrittura creativa, così come attenzionano gli spoiler della puntata domenicale. E oltre alla cover sulle note di Là Camisa negra, per lui é richiesta da Anna Pettinelli una performance sulle note di Red light. Insomma, la speaker radiofonica intende mettere in discussione il talento certificato oro. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23: Maria De Filippi consegna il primo disco d'oro a Mida/ Il traguardo nel nuovo anno 2024

Mida é disco d’oro

Tra gli highlights di Amici 23, poi, Mida ritira la prima certificazione di vendite musicali per un singolo rilasciato all’edizione corrente del talent show. Si tratta delle vendite musicali ottenute dal primo singolo rilasciato ad Amici, di Mida, Rossofuoco. Ed é Maria De Filippi a consegnare la certificazione FIMI/ Gfk. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23: Marisol Castellanos leader e Simone Galluzzo ultimo/ La classifica di ballo determina l'eliminato?

Le classifiche di canto e ballo

Ad Amici 23 di Maria De Filippi, poi, sono illustrate le classifiche complessive di canto e ballo, che comprendono la media dei voti per i cantanti e ballerini, ottenuti dai professori e i giudici nelle tredici puntate del 2023. Nel circuito canto, in classifica brilla Mew prima classificata e Sarah Toscano é ultima. Nel circuito ballo, prima classificata é Dustin Taylor e ultimo é Nicholas Borgogni.

(Agg. Di Serena Granato)

Petit e Martina vincono le sfide!

Il verdetto della prima sfida decreta ad Amici 23 di Maria De Filippi, Petit vincitore, e il giovane può quindi festeggiare la conferma del banco di studio di canto, al talent show. La seconda sfida di canto vede a rischio eliminazione, poi, Martina Giovannini, sfidata dalla concorrente esterna, Kia. Inaspettatamente, anche la new entry nella scuola Martina si aggiudica la vittoria, al verdetto della sfida di canto contro la sfidante esterna. I due talenti sfidato di Amici sono quindi salvi.

Amici 23: Petit e Martina Giovannini sono eliminati?/ I risultati delle sfide

E tra un’immagine e l’altra dell’accesa competizione, Petit registra un esclusivo video, alle prese con il workout di esercizi fisici previsti all’ordine del giorno ad Amici 23, per il mantenimento nei range di normopeso del peso corporeo. Un content che diverte l’occhio pubblico, così come emerge dalle interazioni social degli internauti sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi. (Agg. Di Serena Granato)

Petit affronta lo sfidante e…

Il rientro dalle vacanze natalizie per i talenti di Amici 23 di Maria De Filippi, nei palinsesti Mediaset, comincia con la competizione di canto. Ed é la volta della sfida che vede 9ova, sfidante esterno, confrontarsi con l’allievo titolare della maglia di canto, Petit. Chi é il vincitore della sfida, giudicata da Carlo Di Francesco? Anzitempo, il verdetto dell’occhio pubblico vede Petit il candidato favorito alla vittoria. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni della rinnovata puntata domenicale di Amici 23

Dopo la lunga pausa estiva, torna l’appuntamento col pomeridiano di Amici 23. Oggi 7 gennaio va in onda la prima puntata del 2024, come sempre condotta da Maria De Filippi affiancata dai professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto. Prof che proprio nella puntata di oggi avranno un ruolo ancor più determinante, a partire dalle gare dei cantanti e ballerini allievi.

Non mancheranno ospiti in questa nuova puntata di Amici 23. Questa settimana la conduttrice ospita due suoi ex allievi: parliamo di Giordana Angi e di Tancredi che ha cantato il nuovo pezzo dal titolo Perle, presentato anche a Sanremo Giovani.

Amici 2023: i prof a giudicare le gare e il contest di Radio Zeta

Come accennato all’inizio, nella nuova puntata di Amici 2023 i professori avranno un ruolo importante perché saranno loro a giudicate le gare di canto e ballo degli allievi. Prima di cantare i ragazzi vedranno una classifica data dalla somma dei voti dei prof da settembre ad oggi, dopodiché potranno esibirsi in una o anche più prove della propria categoria. Sarà così sia per il ballo che per il canto.

Per i cantanti sarà poi il momento di scoprire il vincitore del contest lanciato da Radio Zeta. Il singolo più ascoltato sarà infatti premiato. Per i ballerini invece non mancherà la prova di improvvisazione: a giudicarla sarà ancora una volta Garrison e vedrà gareggiare Giovanni, Simone e Marisol.

Amici 23: i compiti dei prof e le sfide di Martina e Petit

Nel corso della nuova puntata di Amici, prima del 2024, non mancheranno le esibizioni sui compiti richiesti dai professori. Simone, Giovanni e Kumo hanno ricevuto dei compiti dalla maestra Alessandra Celentano e tutti e tre dovranno mostrare i risultati del loro studio in studio. Non mancheranno però scontri e dissapori tra i professori.

La puntata di Amici 23 del 7 gennaio sarà poi caratterizzata da due sfide. Petit e Martina, entrambi cantanti, dovranno affrontare in studio la rispettiva sfida: come se la caveranno? Dovranno lasciare la scuola o riusciranno a mantenere il proprio banco? (Clicca qui per scoprirlo in anteprima)

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA