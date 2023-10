AMICI 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta puntata 15 ottobre: Emma Marrone giudica la gara canto e Holden..

Amici 2023, anticipazioni e diretta 15 ottobre:

La nuova e quarta puntata di Amici 23 si apre con la gara di canto cover giudicata da Emma Marrone. Ad esibirsi entra in scena uno tra i concorrenti cantanti più discussi del talent show, Holden. Il figlio d’arte di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, sembra impressionare la giudice ex Amici, esterna, con la sua prova cover sulle note di Adele. Quale sarà il suo posto in classifica?

(Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni della quarta puntata di Amici 2023

Oggi 15 ottobre 2023 va in onda su Canale 5 la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent show che anche oggi vede gli allievi mettersi alla prova nella loro disciplina di fronte ad una giuria esterna ma anche di fronte ai propri prof: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Due nuove gare di canto e ballo ci attendo in questa puntata di Amici 2023. A giudicarle dei professionisti del settore, esterni alla scuola. Per il canto Maria De Filippi ospiterà un altro suo ex allievo – dopo Irama e Annalisa – ovvero Emma Marrone. Oltre ad esibirsi in studio col suo nuovo singolo ‘Souvenir’, la cantante, giudicherà gli allievi nelle loro esibizioni live.

Amici 23, anticipazioni: la gara di ballo e la prova improvvisazione

A giudicare la gara di ballo sarà invece il celebre danzatore Sergio Bernal Alonso, già ospitato da Maria De Filippi lo scorso anno. A lui il compito di stilare la lista dei ballerini della scuola, che porterà inevitabilmente alla proclamazione di un primo e un ultimo classificato, che dovrà poi presentarsi di fronte al proprio prof di appartenenza, rischiando l’eliminazione.

Oltre alle due gare già citate, anche questa settimana verrà messo in palio un secondo premio per i ballerini con la ‘prova improvvisazione’. Chi sarà il migliore potrà esibirsi ad un evento che sarà poi annunciato successivamente. Ballerini e cantanti chiamati in causa in settimana dai professori dovranno poi sostenere dei compiti, mentre alcuni cantanti scelti sosterranno la gara degli inediti; chi tra loro vincerà potrà produrre il proprio singolo. (Clicca qui per leggere le anticipazioni della puntata in anteprima)

Amici 23, provvedimento disciplinare e come guardare la puntata in streaming

Nel corso della puntata di Amici 13 di oggi, Ezio non potrà esibirsi a causa di un provvedimento disciplinare a causa della poca collaborazione dimostrata in casetta nelle pulizie e nella gestione dell’ordine.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











