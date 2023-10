Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta puntata 8 ottobre: Annalisa e Virna Toppi ospiti

Amici 2023, anticipazioni puntata 8 ottobre: Annalisa ospite

Oggi 8 ottobre 2023, torna su Canale 5 l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2023. A partire dalle 14 al via la terza puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, come sempre affiancata dai sei professori di Amici 23: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e la ritrovata Anna Pettinelli per il canto.

Anche questa settimana gli allievi di Amici 23 saranno messi alla prova nelle gare di ballo e canto giudicate da professionisti esterni alla scuola. Per il canto Maria De Filippi ospiterà un’altra sua ex allieva: Annalisa. Oltre ad esibirsi in studio col suo nuovo singolo ‘Ragazza sola’, la cantante, reduce da un anno di grandi successi, giudicherà gli allievi nelle loro esibizioni live.

Amici 23, anticipazioni: la gara di ballo e la prova improvvisazione

Se ad Annalisa tocca giudicare il canto, a stilare la classifica delle esibizioni dei ballerini di Amici 2023 sarà Virna Toppi, anche lei ospite in altre occasioni del talent di Canale 5. Il ballerino e il cantante che si classificheranno ultimi dovranno presentarsi davanti al proprio professore di appartenenza che deciderà se dargli un’altra possibilità o sospendergli la maglia.

Oltre alle due gare già citate, anche questa settimana verrà messo in palio un secondo premio per i ballerini con la ‘prova improvvisazione’. Chi sarà il migliore potrà esibirsi ad un evento che sarà poi annunciato successivamente. Sarà poi il momento di svolgere alcuni dei compiti che i professori hanno assegnato agli allievi nel corso della settimana. Nel particolare Nicholas dovrà svolgere quello che le è stato assegnato dalla maestra Celentano: riuscirà a cavarsela? (Clicca qui per leggere le anticipazioni della puntata in anteprima)

Amici 23, come guardare la puntata in streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











