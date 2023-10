Amici 2023. Ed. 23/ Anticipazioni registrazione 5 ottobre puntata 8 ottobre: Marisol e Nicholas in sfida?

Amici 2023, ed. 23: anticipazioni registrazione 5 ottobre

Nuova registrazione per gli allievi di Amici 2023 che, in vista della puntata in onda domenica 8 ottobre, tornano in studio oggi per registrare le nuove sfide e tutto ciò che sarà trasmesso da canale 5 nel settimanale appuntamento con il pomeridiano. Ad accogliere in studio gli allievi, ma anche gli insegnanti, ci sarà naturalmente Maria De Filippi pronta a schierarsi dalla parte degli allievi, ma anche a bacchettarli. Non mancheranno, così, le sfide di canto e di ballo il cui giudizio sarà, come sempre, affidato a professioni del settore. Nella scorsa puntata, il giudice della sfida di canto è stato Irama mentre quello della sfida di ballo è stato Garrison.

Chi arriverà, invece, in studio nel corso della registrazione di oggi? I fan sperano di poter rivedere Emma Marrone la quale, tuttavia, potrebbe tornare nella scuola dove la sua carriera è iniziata dopo la pubblicazione del suo album. Per la gara di ballo, invece, i giudici potrebbero essere vecchie conoscenze del programma come Kledi Kadiu e Marcello Sacchetta.

Le prove di Nicholas e Marisol

Occhi puntati nel corso della nuova registrazione di Amici 2023 su Marisol e Nicholas. I due ballerini hanno vissuto dei giorni particolari a causa dei compiti che hanno ricevuto. Raimondo Todaro, pur riconoscendo il suo talento, ha deciso di metterla alla prova affidandole una coreografia di latino. La ballerina ha accettato il compito non nascondendo, tuttavia, un pizzico di preoccupazione e di ansia al punto da essersi lasciata andare ad uno sfogo con la sua insegnante, la maestra Celentano.

Da quest’ultima, invece, ha ricevuto un compito Nicholas, allievo di Raimondo Todaro. Nonostante le difficoltà e, la delusione per il tipo di compito ricevuto, Nicholas si mette totalmente in gioco confrontandosi con il suo insegnante. I due ballerini affronteranno, dunque, i compiti che hanno ricevuto? E, soprattutto, riusciranno a superarli senza rischiare di finire in sfida?

Nuova lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi?

Potrebbero esserci scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha deciso di mettere alla prova Holy Francisco che gli ha affidato “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro. “Non vuole metterti alla prova, ma vuole metterti in ridicolo“, commenta Anna Pettinelli che decide di rifiutare il compito affidando al proprio allievo un brano che ritiene più nelle sue corde ovvero “Perdono”, sempre di Tiziano Ferro. Tra i due insegnanti, dunque, le scintille non mancheranno.

Spazio, poi, ad una nuova gara di canto e di ballo che darà a tutti gli allievi di esibirsi davanti ad un giudice esterno mettendo in luce le proprie qualità. Per scoprire, dunque, cosa accadrà, non ci resta che aspettare tutte le anticipazioni

