Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni puntata 10 dicembre: Kledi Kadiu torna in studio, nel ruolo di giudice

Amici 2023, anticipazioni puntata 10 dicembre: nuove sfide e gli ospiti in studio

Se la gara di canto cover, che non vede esibirsi Ayle in quanto cantante in sfida, viene giudicata dal trio di ospiti d’eccezione, la gara di ballo domenicale nella sua versione classica registra un importante ritorno ad Amici. Si tratta dell’ex insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu. Il ballerino originario dell’Albania é infatti la re-entry al talent, alla nuova puntata di Amici 23, nel ruolo di giudice speciale della rinnovata gara di ballo .

Amici 23, Mida e Gaia De Martino: é triangolo con Umberto Gaudino?/ il gossip bomba!

(Agg. Di Serena Granato)

Amici 23, la gara di canto cover vede ospiti in studio…

La rinnovata gara di canto cover é giudicata dal trio di ospiti di eccezione, Ron, Ermal Meta e Fulminacci, e tra una esibizione e l’altra gli up & down sono rappresentati da Petit e Lil Jolie. Se il cantautore registra una performance convincente sulle note di We no speak americano, la cantautrice invece si palesa in difficoltà nella sua performance sulle note di Brivido Felino.

Amici 23, Dustin Taylor é primo e Simone Galluzzo ultimo/ La classifica ballo determina l'eliminato?

É il sentiment dell’occhio pubblico critico, attivo via social.

(Agg. Di Serena Granato)

Amici 23, Kledi Kadiu torna in studio

Il rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, vede il talento Lucia Ferrari messa in discussione. La ballerina tra i talenti competitor in corsa ad Amici 23 si esibisce nella prova di ballo voluta come compito di ballo per la messa in discussione del suo talento. Che Lucia non riesca a superare l’arduo compito? Nel frattempo Kledi Kadiu si prepara a giudicare la gara di ballo a prova di improvvisazione.

Amici 23: Holden torna al vertice e Lil Jolie é ultima/ Le reazioni alla classifica canto

(Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni TV e streaming di Amici 23

Oggi 10 dicembre 2023, su Canale 5 a partire dalle 14, va in onda una nuova puntata di Amici 23. Maria De Filippi è come sempre alla conduzione del talent fatto di gare e sfide, che mette alla prova giovani talenti del mondo della danza e del canto. A seguirli e giudicarli dalle proprie cattedre come sempre i professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Gare e sfide domenicali sono però seguite e votate da una giuria esterna. Questa settimana la conduttrice ospita per giudicare le gare di canto Ron ed Ermal Meta; Kledi e Gabriele Rossi sono invece i giudici per il ballo. Spazio poi anche ad ospiti musicali, come Fulminacci che si esibirà nel suo ultimo singolo dal titolo Baciami, Baciami.

Amici 2023: la sfida di Ayle e una nuova lite tra Todaro e Celentano

La nuova puntata di Amici 2023 si aprirà con le consuete gare di ballo e canto. Gli ultimi classificati, anche questa volta, finiranno in sfida, che dovranno sostenere la prossima settimana. È quanto d’altronde capitato la scorsa settimana ad Ayle, allievo di Anna Pettinelli, che infatti oggi dovrà sostenere la sua sfida contro uno dei ragazzi che ha avuto modo di vedere e sentire in video durante la settimana in casetta. Riuscirà a superare la sfida? (Se vuoi saperlo in anteprima, clicca qui).

Non mancheranno le esibizioni sui compiti assegnati in settimana dai professori. Kumo e Nicholas si ritroveranno ad esibirsi sullo stesso compito voluto dalla Celentano, ma ciò che ne conseguirà scatenerà un’altra dura lite tra la maestra e Raimondo Todaro.

Amici 2023, come seguire la puntata in diretta streaming

Anche questa settimana alcuni allievi di canto di Amici 23 avranno la possibilità di presentare in studio i loro nuovi inediti. I ballerini invece dovranno mettersi alla prova con una gara di improvvisazione, giudicata da Gabriele Rossi.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA