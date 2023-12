AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 10 dicembre: Ayle vince la sfida, Lil Jolie a rischio

Amici 2023, anticipazioni registrazione 8 dicembre della puntata di domenica 10 dicembre: Ayle vince la sfida, Lil Jolie a rischio

Arrivano le prima anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23 del 8 dicembre, che andranno in onda domenica 10 dicembre. Stando a quanto svela SuperguidaTv, gli ospiti della puntata sono stati: Fulminacci, che ha cantato il suo ultimo singolo, Ron ed Ermal Meta giudici di canto; Kledi giudice di ballo. La puntata ha dunque avuto inizio con le gare di canto e ballo, alla fine delle quali a classificarsi primi sono stati: Holden per il canto, Dustin per il ballo. Ultima a sorpresa per il canto è stata Lil Jolie, che Rudy Zerbi ha poi dichiarato di voler mettere in sfida. Ultimo per il ballo Simone.

È stato poi il momento della sfida di Ayle, finito ultimo la scorsa settimana. L’allievo di Anna Pettinelli è riuscito a vincerla grazie al suo inedito. Alcuni allievi hanno poi affrontato i compiti ricevuti in settimana. Quello di Kumo va male, al punto che Emanuel Lo decide di sospendergli la maglia. Nicholas ha sostenuto lo stesso compiti di Kumo ma Todaro lo ha trovato soddisfacente, cosa che ha fatto infuriare la Celentano, che ha invece trovato Kumo migliore di Nicholas. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nuove gare di ballo e canto

Oggi 8 dicembre 2023 si registra una nuova puntata di Amici 23, che vedremo in onda, a partire dalle 14, su Canale 5 domenica 10 dicembre. I coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono pronti a giudicare i proprio allievi tra compiti e gare nella puntata come sempre condotta da Maria De Filippi.

In studio sono però in arrivo nuovi professionisti della musica e della danza che avranno il compito di giudicare gli allievi rimasti nella scuola nelle consuete gare di ballo e canto alla fine delle quali verrà stilata una classifica in cui gli ultimi classificati saranno a rischio eliminazione.

Amici 23, anticipazioni: la sfida di Ayle

La scorsa settimana Amici è stato Ayle a classificarsi all’ultimo posto in classifica, finendo in sfida immediata. Dopo l’eliminazione di Holy Francisco, è ancora una volta un allievo di Anna Pettinelli a rischiare il posto nella scuola dei talenti di Canale 5, e proprio durante la settimana in casetta ha avuto modo di vedere e ascoltare i suoi possibili sfidanti.

Per tutti i cantanti in casetta, quelli provinati e dunque possibili sfidanti di Ayle sono molto forti e “potrebbero tranquillamente avere un posto nella scuola”, è stata l’ammissione di Mida e Mew. Per Holden invece “il livello degli sfidanti si è alzato molto rispetto all’ultima volta”. Ergo Ayle rischia davvero di essere eliminato. Sarà un altro addio per la squadra di Pettinelli?

Amici 2023, anticipazioni: il destino di Dustin e i compiti

Ayle non è però l’unico allievo che rischia di dover abbandonare la scuola di Amici 23. C’è infatti un ballerino che ha la maglia sospesa ed è Dustin, allievo della maestra Celentano che sabato scorso ha sbagliato un’esibizione, beccandosi un’insufficienza dalla sua insegnante. Oggi scopriremo se la maestra deciderà di consegnargli la maglia e riammetterlo in studio.

Sarà poi anche tempo di scoprire come si sono preparati gli allievi per i compiti ricevuti in settimana dai professori della scuola di Amici 2023. Ci saranno altre maglie sospese?

