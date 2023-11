AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 3 dicembre: Nicholas e Michele, la novità sulla sfida

Amici 2023, anticipazioni registrazione 30 novembre della puntata del 3 dicembre: Nicholas preoccupato

Cosa accadrà nella nuova registrazione di Amici 23? I fan del talent show di Canale 5 attendono con ansia le anticipazioni di questa puntata, anche perché potrebbe annunciare ritiri ed eliminazioni molto pesanti. Novità sulla sfida che vedrà impegnati Nicholas e Michele per la permanenza nella scuola arrivano dal nuovo daytime. Dopo le lamentele di Nicholas sulla coreografia più latina che modern, ai due ragazzi è stata assegnata una seconda coreografia, quasta volta prettamente modern.

Samuele Barbetta, ex Amici: protagonista nel nuovo videoclip di Ed Sheeran/ “E’ davvero incredibile!”

A Nancy Berti andrà il compito di scegliere se far esibire i due ballerini nell’una, nell’altra o in entrambe, e poi dare il suo giudizio. Nicholas è tuttavia apparso molto preoccupato per l’esito della sfida: teme probabilmente di dover poi abbandonare la scuola. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nuova gara di canto e ballo

Nella giornata di oggi 30 novembre 2023 si registra una nuova puntata di Amici 23, che vedremo in onda, a partire dalle 14, su Canale 5 domenica 3 dicembre. Maria De Filippi si prepara ad ospitare in studio professionisti della musica e della danza che avranno il compito di giudicare gli allievi rimasti nella scuola. In questo ruolo ci saranno però anche i coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e i prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Amici 23: Mida primo e doppia Holden/ Tutte le posizioni nella classifica Spotify

Sono trascorsi ormai due mesi dall’inizio di Amici 23 e la classe inizia a fare i conti con sostituzioni ed eliminazioni, che potranno avere luogo anche oggi. Prima però ballerini e cantante si esibiranno di fronte ai giudici esterni, che stileranno una classifica che punirà le peggiori esibizioni. Gli ultimi in classifica dovranno presentarsi di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà la loro sorte, oppure potrebbero finire in sfida diretta (come accaduto nelle ultime settimane).

Amici 23, anticipazioni: la sfida di Nicholas contro Michele

La scorsa settimana Amici 23 si è concluso con una sfida in sospeso: quella di Nicholas. Nancy Berti, giudice scelta per la sfida, si è detta in difficoltà nel dare un esito e questo dopo aver chiesto ben due esibizioni extra ai ballerini, anche negli stili opposti. Nicholas e lo sfidante Michele sono d’altronde molto diversi tra loro: il primo appartiene alla categoria modern, il secondo è un ballerino di latino.

Spotify Italia, Anna e Sfera Ebbasta sono gli artisti più ascoltati/ Le classifiche di fine anno 2023

Nella puntata di Amici 2023 che si registrerà oggi i due dovranno confrontarsi in una comparata, dunque lo stesso ballo. Chi riuscirà ad ottenere il posto nella scuola? Raimondo Todaro dovrà dire addio al suo ballerino?

Amici 2023, anticipazioni: Holy Francisco eliminato?

Nicholas non è però l’unico allievo che rischia di dover abbandonare la scuola di Amici 23. Questa settimana Anna Pettinelli ha messo Holy Francisco di fronte alla sua ultima possibilità: qualora arrivasse ancora una volta ultimo in classifica, la sua permanenza nella scuola di Amici sarebbe finita. Anna ha infatti dichiarato la volontà di eliminare, e dunque sostituire Holy, di fronte al suo ennesimo fallimento. Lo stesso allievo ha d’altronde dichiarato di trovarsi d’accordo con lei: quella sarebbe la prova che Amici non è il luogo che fa per lui. Riuscirà a conquistare uno dei primi posti in classifica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA