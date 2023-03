Amici 2023, esplode lo scontro Wax vs Aaron: “Vattene a fan*!”/ L’accusa divide

Amici 2023, Wax e Aaron sono chiamati allo scontro di Arisa: il guanto di Rudy Zerbi cambia forma ed é polemica

La competizione di Amici 2023 (Amici 22) vede protagonisti di un’accesa querelle Wax e Aaron Cenere e tra i due volano parole forti, che dividono l’opinione dell’occhio pubblico. La querelle tra i diretti rivali, mentre sale l’attesa per la seconda puntata del serale di Amici 2023, esplode dal momento che Aaron Cenere accusa Wax di giocare una strategia unfair, sleale. Secondo il biondo cantautore il collega dalla fulva chioma avrebbe premeditato di non avvisarlo della formula rivisitata dall’insegnante di canto Arisa, del guanto di sfida che Rudy Zerbi chiede tra i due competitor sulle note di One. Come emerge nel daytime di Amici 2023 datato 21 marzo, in un confronto con Wax Arisa anticipa di volere il guanto “canzone libera”, una sfida che chiama Aaron e Wax a scrivere delle barre in una cover personalizzata sulle note di One degli U2. Una rivisitazione della prova “canzone nuda” proposta da Zerbi con delle limitazioni per Wax. Probabilmente saranno i giudici del serale a stabilire se il guanto sia fattibile e, se sì, in quale tra le versioni, sia equo.

Ma al rientro dal confronto con Arisa nella casetta dei talenti, stando all’accusa che ora muove Aaron Cenere, Wax avrebbe omesso al biondo “la canzone libera” voluta dalla cantante come sfida al secondo serale di Amici 22. Questo, secondo Aaron, con l’intento di fargli perdere tempo utile per le prove della sfida e indebolirlo nella competizione dei talenti.

“Ma tu le hai finite le barre su One?”- incalza Wax, Aaron, dopo aver ricevuto la comunicazione del guanto di Arisa, certo che il rivale non gliene abbia dato preavviso per strategia. E Wax si dichiara del tutto ignaro del guanto: “Non so un ca**o”. “Bisogna scrivere le barre su One, come non lo sapevi? Penso lo sapessi da ieri sera”, replica Aaron e Wax non esclude che possa essergli sfuggita l’anticipazione della cantante: “Lo ha detto ieri sera tardi e probabilmente non me ne sono reso conto neanche io…”. E quando Aaron Cenere lo accusa di avergli omesso volutamente che Arisa intendesse modificare il guanto di Rudy Zerbi, Wax sbotta:” non lo avevo capito neanche io, Bro… vattene a fan*ulo!”. Insomma, Wax si dichiara in buona fede, sostenendo di non aver recepito il messaggio di Arisa, quando lei preannunciava il guanto della “canzone libera”. Lo scontro tra Aaron e Wax si fa, quindi, a dir poco infuocato e divide l’opinione dell’occhio pubblico dentro e fuori il contesto di Amici 2023.

La classe di Amici 2023 si divide: tutti contro Wax… Volano stracci

La classe, intanto, si palesa un tutti contro Wax. Questo, con Cricca e Benedetta Vari che in particolare appoggiano la supposizione di Aaron, non riuscendo a mandare giù l’idea che Wax abbia premeditato di indebolire il biondo rivale non mettendolo al corrente del guanto rivisitato. E al confronto con Aaron, quindi, Wax si difende: “ho detto che me ne sono dimenticato…”. Cricca non gli crede, “secondo me ci stai girando intorno”, ma Wax rimarca al biondo “io non sto prendendo per il cu*o nessuno…Io non c’ho la testa per tante cose… mi sono dimenticato…non credermi non me ne frega un ca**o”. Aaron non ci sta alle parole colorite: ” Non é tanto rispettoso con io che cerco di capirci qualcosa e poi per favore qui ai livelli di un artista non ci siamo ancora arrivati”.L’affondo é in particolare ad Arisa che erge Wax ai livelli di un artista al confronto tra i due rivali e il pupillo della cantante di contro attacca la squadra competitor a suon di “questo é accanimento… mi dà fastidio…”. Wax non manda giù che Rudy Zerbi gli dia del “Ciuchino testardo” e pretende, quindi, rispetto: ” Mi sono rotto il ca**o. Se vuoi che ti dico che ho fatto il furbo -aggiunge perentorio al biondo- non ho fatto il furbo”. Poi tenta il riavvicinamento con il rivale, “sta di fatto che ti ho detto parole che non andavano bene, ti chiedo scusa. Succede che ci si insulti”. Ma Aaron non accetta le scuse: ” Wax é plateale che hai fatto la furbata”. Il cantautore di Ballerine e guantoni non ci sta al processo alle intenzioni e si dichiara “completely innocent”, esortando il rivale a pensare alla competizione che li attende al serale di Amici 2023: “Sarà così per voi-. Ma quanti pezzi hai questa settimana?”.

