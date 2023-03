Amici 2023, Federica eliminata al terzo serale?/ Parlano Aaron e Isobel

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani é la nuova eliminata al talent show?

Federica Andreani é la preannunciata eliminata ad Amici 2023 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo tra i telespettatori attivi nel web, dal momento che la cantante e allieva pupilla di Arisa vive una profonda crisi tra le mura della scuola di Maria De Filippi. La cantante finisce in preda ad un momento di difficoltà, tra le lacrime, condiviso con i compagni di studio e rivali nel circuito canto – tra i concorrenti in corsa al serale di Amici 2023 – Aaron Cenere e Angelina Mango. Nel mezzo del daytime del talent in onda il 28 marzo 2023, dopo l’uscita dell’amato eliminato Piccolo G segnatasi al secondo serale, la cantante vive una crisi profonda.

Diretta/ Scozia Spagna (risultato finale 2-0): Hampden Park in delirio!

Questo, lasciando intendere dentro e fuori la casetta dei talenti di Amici 2023 che voglia gettare la spugna tra le ipotesi di un possibile ritiro e una preannunciata eliminazione all’orizzonte entro la fine del terzo serale.

Aaron Cenere e Angelina Mango rivali amici di Federica Andreani, ad Amici 2023?

“Non ti spaventare”, si dice vicino a lei, Aaron Cenere. Federica é un fiume in piena, tra le lacrime. Per lei si tratta di una giornata no, che inizia e finisce in lacrime. “Mi spieghi quando ti viene da piangere, che succede poi?”, incalza Federica, Aaron (tra gli eliminati annunciati, NDR). “Mi sono stufata”, replica Federica Andreani, lasciando intendere di averne abbastanza dei suoi continui malumori con cui si palesa in forte stato di crisi. E tra i telespettatori attivi nel web, c’é chi ora teme un suo ritiro o in alternativa una sua preannunciata eliminazione, in prospettiva dell’ipotesi che i giudici adibiti alle votazioni al serale di Amici 2023, Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio possano valutare la crisi come la fine del percorso intrapreso al talent, con la eliminazione per la cantante.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: pari Norvegia

Ma Aaron farebbe il tifo per Federica, palesandosi speranzoso che lei resti in corsa al talent e con lui anche Angelina Mango si paleserebbe vicina alla Andreani: “c’ha ragione che lei sia stufa di piangere”, esorta Federica a sorridere, Angelina, nel tentativo condiviso con Aaron di rincuorare la amata compagna di vita e studio ad Amici 2023, di Piccolo G. Quali sorti attendono Federica, al talent show di Amici 2023 di Maria De Filippi?

“Federica piange sempre, dovrebbe andare in analisi”, si legge intanto tra i commenti social sulla crisi della cantante tra i telespettatori che scommetterebbero su un’uscita di scena all’orizzonte per lei, ad Amici 2023, “le mancherà Piccolo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA