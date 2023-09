Amici 23: Matthew é il primo allievo, conteso tra i prof Anna Pettinelli e Rudy Zerbi/ La scelta che divide

Matthew é il primo allievo promosso ad Amici 23

Matthew é il primo candidato a superare i casting per il banco di studio e quindi il primo allievo ammesso al contest di Amici 23. Così come anticipato dalla prima puntata domenicale di Amici 23 del 24 settembre, Matthew si esibisce e conquista il consenso di due insegnanti di canto tra i tre attivi alla cattedra, si tratta di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. E al daytime pomeridiano, in partenza sulle reti Mediaset il 25 settembre 2023 di lunedì, spetta a Matthew l’ardua scelta del team di appartenenza. Il biondo cantante e musicista si presenta in sala studio e, prima di comunicare la scelta, si racconta all’insegnante prescelto svelando un retroscena sull’avvio della carriera artistica: “Io ho iniziato a suonare la chitarra nel 2009… la chitarra mi ha salvato la vita… ero perso in un buio totale; la prima canzone? Una scritta per una ragazza”.

“Mi hai fatto ca*are sotto- dichiara poco prima, nel post virale del momento, Rudy Zerbi alla visione in sala prove di Matthew, che fa ricadere la scelta sul talentscout ai danni della competitor collega insegnante, Anna Pettinelli -…quanto ci hai messo, sai che sono veramente felice?!?”. Insomma, Rudy Zerbi si palesa al settimo cielo per la scelta della quota pop-rock rappresentata da Matthew nella classe di Amici 23. Tanto che il talentscout mostra riconoscenza verso il giovane allievo, ora suo protetto biondo cantante: “Grazie, vedrai che non ti pentirai, rock and roll!”.

Web diviso: le reazioni alla scelta di Matthew

Tuttavia, se da una parte si registrano i consensi dall’altra parte arrivano i dissensi, da parte dei telespettatori attivi online sul profilo Instagram di Amici 23. In particolare, tra quest’ultimi c’é una larga compagine di utenti nel web che indicano Anna Pettinelli come quella che sarebbe stata la scelta più giusta, nel ruolo di insegnante, nel caso del concorrente di Monza, Matthew. Insomma, il primo allievo di Amici 23 fa già discutere, anche per la sua amicizia emersa in rete, stretta con un ex allievo e vincitore di Amici, Irama. Nel web é in circolo l’accusa secondo cui Matthew sarebbe stato promosso ai casting, complice la particolare raccomandazione nei rapporti di stima e affetto reciproci stretti con il cantautore di Nera, vecchia gloria ad Amici.

