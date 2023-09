Amici 23: Mida, Chiara e Nicolas ultimi/ Eliminati? É polemica sulla classifica

Amici 23 di Maria De Filippi: Mida é ultimo nel canto, Chiara e Nicholas ultimi nel ballo

Mida per il canto, Chiara Porchianello e Nicholas per il ballo, sono candidati al titolo di papabili primi eliminati di Amici 23. Questo dal momento che il cantante é ultimo e i due ballerini in ex aequo ultimi, rispettivamente nella prima classifica di canto e ballo, stilate dai professori di categoria.

“Darmi 3 vuol dire che c’è una roba alla base”, é lo sfogo a caldo in vena polemica di Mida sull’ultima posizione nella classifica canto, in un riferimento particolare al voto che lo stronca ricevuto dall’insegnante Anna Pettinelli. La maestra e voce radiofonica ritiene a quanto pare che lui sia un “déjà vu”, ma Mida non ci sta e in preda all’ira dichiara in confidenza con i compagni di studio: “E chi la fa la mia roba, in Italia?”. Insomma, Mida si ritiene il “the original” in musica, con tanto di frecciatina sferrata alla produzione del talent show, tacciato quindi dal diretto interessato di volere il giovane fuori dai giochi. Intanto, non si fanno attendere neanche le pronte reaction all’ultimo posto nella classifica di ballo, di Chiara Porchianello e Nicholas.

La ballerina, amica d’arte della vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, decide di incontrare il professore di ballo che l’ha arruolata al talent show TV, Emanuel Lo, e al confronto l’esperto la rincuora, esortandola a spingere in sala e nella casetta dei talenti con lo studio della danza: “Devi spingere di più, perché mi devi fare vedere che questa crescita c’é, ti devi dare da fare sennò qua dentro diventa difficile portarti avanti”. La risposta della giovane é presto data: “niente, allora mi metterò sotto come non mai…non mi voglio vedere arrivare ultima… non lo accetto verso me stessa”.

Un compito attende Nicholas, ad Amici 23

Più compromettente, nel comune denominatore del rischio di una possibile eliminazione ad Amici 23 condiviso con Chiara e Mida, é la situazione di Nicholas. Il ballerino riceve un arduo compito dall’insegnante avversa, Alessandra Celentano, e al confronto sulla prova con l’insegnante Raimondo Todaro, quest’ultimo esorta il giovane a vedere la preparazione e i risultati alla sfida come un motivo di studio: “io la farei, perché più ore stai in sala, meglio é …puoi imparare qualcosa in più cosa che fuori non hai potuto fare… non ci andiamo a nascondere…se poi il risultato non é sufficiente non devi rimanere male. Non fare il compito significa studiare di meno”.

Nel frattempo, sale l’attesa per la seconda puntata di Amici 23, prevista per il 1° ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dove Holy Francisco é chiamato alla prova di cover che lo vedrebbe a rischio eliminazione.











