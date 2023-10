Amici 2023, Sarah a rischio: Anna Pettinelli la vuole in sfida con Anna/ Eliminata? Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano é a rischio eliminazione? La sfida di Anna Pettinelli

Sarah Toscano si preannuncia a rischio eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che Anna Pettinelli la vuole in sfida. O almeno questo é il rischio, di una messa in discussione in sfida per la possibilità di un’eliminazione, che si rileva al daytime di Amici 23 datato 3 ottobre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 23, Emanuel Lo conforta Simone Galluzzo: "A me piace il tuo essere gracile"/ Web grida al bodyshaming!

Il messaggio di Anna Pettinelli é chiaro e giunge come un fulmine a ciel sereno, ai danni di Sarah Toscano, tra i venti concorrenti ballerini e cantanti nel contest delle arti canto e ballo.

Web sentenzia sulla sfida di Anna Pettinelli

“La scuola di Amici é in continuo movimento ed é nostro dovere attenzionare i talenti più meritevoli -esordisce nel messaggio di motivazione che anticipa la sfida in vista della puntata domenicale di Amici 23-, Alice é talentuosa, la strada per qualche anno é stata il suo palco… Mida sei salvo e la mia scelta ricade su Sarah…”. Insomma, tra i talenti non meritevoli del banco di canto ad Amici 23, Sarah Toscano merita la messa in discussione in una sfida, a detta della voce radiofonica e insegnante di canto ad Amici 23: “non é solo un problema di talento, la tua voce é puerile, incerta… la stoffa si vede subito e tu non ce l’hai”, conclude perentoria la sentenza critica della mittente della dura comunicazione, che intanto divide i telespettatori tra le reaction più disparate dell’occhio pubblico attivo nel web. E sono perlopiù i messaggi di supporto in favore della allieva cantante, quelli che si rilevano tra le reaction al daytime di Amici 23, segnato dalla dichiarazione di sfida, che introduce la candidata al banco di canto nella scuola, Anna.

Amici 23, Simone Galluzzo in crisi: eliminato?/ La sfida di Alessandra Celentano

Il sentiment predominante nel web é in particolare la critica sentenza degli utenti mossa contro Anna Pettinelli, in uno tra i messaggi più aggreganti. Questo, con il particolare riferimento al caso dell’allievo Holy Francisco, per cui lei ha rifiutato la prova del collega insegnante Rudy Zerbi, ad esibirsi sulle note di Tiziano Ferro: “Questa dà le sfide agli altri, ma non fa afre i compiti ai suoi allievi…”, si legge tra i commenti social sulla pagina Instagram di Amici.

Intanto, nel circuito ballo Simone Galluzzo finisce in preda ad una crisi, al grido social di un caso di bodyshaming…

Aka7even choc: "Ho ancora tanta paura..."/ L'ex Amici é in preda al panico: c'entra il terremoto a Napoli

La prof Anna Pettinelli ha preso una decisione: Sarah andrà in sfida contro Alice, cosa ne pensate? #Amici23 pic.twitter.com/w9to0NhuWB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 3, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA