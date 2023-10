Amici 23, Emanuel Lo conforta Simone Galluzzo: “A me piace il tuo essere gracile”/ Web grida al bodyshaming!

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo é in preda ad una crisi, nel circuito ballo

Simone Galluzzo é per l’occhio pubblico il protagonista di una crisi, il caso a sfondo di bodyshaming, ad Amici 23, che si infiamma con l’intervento di Emanuel Lo. All’ascolto del videomessaggio ritenuto offensivo dai contestatori telespettatori nel web, di Alessandra Celentano -che chiama il giovane ad una prova, non ritenendolo meritevole del banco di studio anche in termini di linee fisiche, in quanto soggetto di esile corporatura- Simone Galluzzo crolla. Il ballerino allievo di Amici 23 si lascia andare ad un pianto liberatorio, dando libero sfogo ad una confessione intimista condivisa con i compagni concorrenti, al talent show delle arti.

Amici 23, Simone Galluzzo in crisi: eliminato?/ La sfida di Alessandra Celentano

Il confronto dell’allievo e Emanuel Lo conquista il web

“A diciott’anni comunque vivere una società dove per quasi tutti l’estetica é fondamentale, vedere quattordicenni e sedicenni il triplo più alti di te, il quadruplo più muscolosi di te e tu ti fai il cu*o in una sala e ti dicono che manchi di quello -il piano fisico- mi fa incaz*are con me stesso”, é il messaggio di sfogo a cui si lascia andare il ballerino allievo di Emanuel Lo.

Aka7even choc: "Ho ancora tanta paura..."/ L'ex Amici é in preda al panico: c'entra il terremoto a Napoli

Che il giovane possa sottrarsi alla prova lanciatagli dalla Celentano, che potrebbe vederlo a rischio eliminazione da Amici 23, non si direbbe un’ipotesi azzardata. E mentre nel web i contestatori utenti online tacciano il talent di muovere una critica a sfondo offensivo di bodyshaming con il messaggio di sfida di Alessandra Celentano in TV, il ballerino registra un confronto sul caso con il suo super prof- mentore.

“Cosa ti fa sentire questa cosa di essere gracile? -incalza l’allievo il prof., con Simone che confessa “non mi fa sentire giusto”-… una cosa profonda ma devi anche guardare quello che stai facendo qua, che va al di là di quello che uno possa vedere di te- prosegue Emanuel Lo. Il conforto del maestro di danza in confidenza con l’allievo in crisi, poi, prosegue nel daytime di Amici 23, datato 3 ottobre 2023, tra le reaction più disparate degli utenti telespettatori nel web: ” mi piace il tuo essere gracile, sei giusto e devi lavorare su questa parte profonda, che entra e balla e il tuo fisico comunica…non lo rinchiudi in carne e muscoli, ti puoi pure pompare…ma é la comunicazione che fa ti di te che é potente e ti rende potente”.

E il sentiment più aggregante nel web, tra le reaction dei telespettatori attivi online, é perlopiù di consensi. In molti tra gli utenti, via social, si dicono soggiogati dal discorso di incoraggiamento del marito di Giorgia rilasciato a beneficio del pupillo finito in preda ad una crisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA