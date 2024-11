Durante il daytime di Amici 2024 di oggi 26 novembre abbiamo visto Anna Pettinelli più furiosa che mai con il cantante Luke. La professoressa sta conducendo una vera e propria battaglia per cacciare il ragazzo dalla scuola di Amici 2024. Il motivo? Secondo lei non è abbastanza bravo e non è pronto per rimanere dentro all’accademia con gli altri colleghi. E non solo, la Pettinelli ha anche precisato che secondo lei là fuori ci sono artisti molto più bravi che rimangono senza la possibilità di mettersi in gioco su Canale 5.

Come sappiamo, Luke di Amici 2024 è ancora in sfida, per la terza volta. Ormai la felpa rossa è un must per il cantante, e Anna Pettinelli gli ha mostrato in sala relax, davanti a tutti i concorrenti, gli sfidanti con i quali si scontrerà domenica. Si tratta di ben tre cantanti dalla voce incredibile, ma quello che ha infastidito Luke è stata la modalità con cui è stato trattato durante quei difficili momenti. In effetti Anna Pettinelli non ha usato mezzi termini, e gli ha mostrato i tre artisti uno dopo l’altro senza possibilità di replica da parte del diretto interessato.

Luke di Amici 2024 merita di uscire? La difesa dei compagni e il rimprovero di Anna Pettinelli

Un momento difficilissimo per Luke di Amici 2024, che con Anna Pettinelli non ha di certo conservato un buon rapporto. Secondo i fan questo è dovuto al fatto che il ragazzo abbia scelto Lorella Cuccarini al suo posto, cosa che evidentemente la professoressa si è legata al dito. Secondo lei, Luke deve essere eliminato dalla scuola perchè fuori ci sono talenti più meritevoli. Il ragazzo ha reagito con la sua solita compostezza, decidendo però di non rimanere più in silenzio durante le provocazioni, rispondendo alla Pettinelli che nonostante tutto il suo inedito è quello che ha avuto più successo in radio e in termini di streaming.

Luke si è poi sfogato in casa con gli altri concorrenti, scoppiando a piangere e difendendo il suo lavoro all’interno della scuola di Amici 2024, raccontando che secondo lui, in questa esperienza non ha nulla da invidiare agli sfidanti, sebbene siano di certo bravissimi. Anna Pettinelli non pare aver preso bene queste parole, rimproverando anche Niccolò e TrigNO, i quali si sono esposti dicendo che la cantante sfidante di Luke non ha nulla di speciale. Cosa succederà adesso? Lorella Cuccarini si mobiliterà per difendere il suo allievo o il destino del cantante è quello di uscire definitivamente dalla scuola di Amici 2024?