Amici 2024, Anna Pettinelli distrugge Mida: “Sai solo frignare”/ Nuovo guanto, lui: “Mi ha rotto le pall*!”

Anna Pettinelli lancia un nuovo guanto di sfida a Mida ad Amici 2024: lettera infuocata!

Anna Pettinelli non demorde, e in vista del terzo serale di Amici 2024 lancia un nuovo guanto di sfida a Mida. Dopo due rifiuti netti ricevuti dall’allievo di Lorella Cuccarini, Pettinelli torna a mettere a confronto la sua Martina a Mida, inviandogli una lettera a dir poco infuocata. “Ciao Mida, in maniera insensata, tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare, ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce.” ha esordito la speaker.

Anna Pettinelli, dunque, lo accusa di saper solo ‘frignare’ e di essere ‘una lagna continua’. “Non vuoi cantare a cappella? Troppo difficile, mi rendo conto, per un insicuro cronico”. È per questo che gli concede, questa volta, di cantare accompagnato da un pianoforte: “Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo”, è la chiusa pungente della Pettinelli.

Prima ancora di leggere la lettera fino alla fine, Mida ha però già preso la sua decisione: “Io torno a rifiutarlo, non mi interessa!” A nulla serve ascoltare la nuova canzone scelta da Anna Pettinelli, che è La donna cannone. Pochi minuti dopo, Mida ne parla con la sua coach Lorella Cuccarini, che lo invita a riflettere bene, essendo il brano più permissivo da un punto di vista vocale. Lui però non vuole saperne: “Io penso che non sia equo e non vorrei farlo. Non è la mia roba, basta! Mi ha rotto le palle!”

Lorella Cuccarini però lo ammonisce: “Non è che siamo qui a fare solo le cose che piacciono a te! Quando sarai fuori di Amici, farai quello che vuoi e sceglierai la tua strada, qui non va così Mida! Io non voglio obbligarti, ma fa riflettere e ragionare”. Lui rimane della sua opinione, e pur accettando di provare la canzone, in sala prove ribadisce il suo malcontento e la voglia di non accettare il guanto.











