Amici 2024 anticipazioni: concorrenti e ospiti della seconda puntata del 6 ottobre 2024

C’è grandissima attesa per la nuova registrazione di Amici 2024, con la seconda puntata che andrà in onda domenica 6 ottobre. Lo speciale pomeridiano inizierà come al solito alle ore 14.00 su Canale 5 e i telespettatori non vedono l’ora di sapere cosa succederà, chi saranno gli ospiti e i partecipanti del famosissimo talent show di Maria De Filippi. Cosa succederà nella prossima puntata di Amici 2024? Le ipotesi sono davvero tante. Molto probabilmente si parlerà dello sfogo di Gabriele, che questa settimana è stato messo a dura prova da un compito della Celentano che gli ha richiesto una coreografia impegnativa.

Spazio anche per Vybes, che è scoppiato a piangere in videochiamata con la mamma, sentendo di non meritarsi questo accesso alla scuola di Amici 2024. La cosiddetta sindrome dell’impostore l’ha colpito in pieno e si è sfogato con i genitori e i colleghi del talent, i quali lo hanno rassicurato, facendolo sentire meritevole di essere all’interno del programma. Una delle sfide più attese sarà proprio quella di Gabriele, che è stato messo alla prova da Alessandra Celentano. Una coreografia impegnativa ma che Gabriele pensa di riuscire ad affrontare, anche se all’inizio ha avuto un crollo pensando di essere stato preso di mira dall’insegnante.

Amici 2024, chi sono gli allievi: cantanti e ballerini ufficiali

La ventiquattresima edizione di Amici 2024 è iniziata da pochissimo. Maria De Filippi ha annunciato il via alla nuova stagione del talent domenica 29 settembre, con una prima puntata che ha incuriosito tutto il pubblico, impaziente di vedere quali saranno i successivi sviluppi. Dopo la meritatissima vittoria di Sarah Toscano si parte con un nuovo anno di studio per ballerini e cantanti: tra loro ci sono sedici allievi talentuosissimi e pieni di voglia di raggiungere il podio aggiudicandosi il titolo di vincitore di Amici 2024. Chi sono i cantanti di questa edizione? Vybes, Senza Cri, TrigNO, Nicolò Filippucci, Ilan Muccino, Diego Lazzari, Alena Casarino e Luk3: loro si sfideranno nella sezione cantautorato.

Passiamo poi a conoscere i ballerini: Alessio di Ponzio (balla hip hop), Daniele Doria, Chiara Bacci, Alessia Pecchia (latino americano), Gabriele Baio, Sienna Ozzy, Rebecca Ferreri e Teodora Olivia Martinez. Saranno loro gli sfidanti per la categoria dei ballerini, scelti durante i provini che li hanno visti emergere come i più bravi in assoluto tra i partecipanti. Chi vincerà? Tra di loro c’è sicuramente il nome di chi si aggiudicherà la vittoria ad Amici 2024.

Anticipazioni registrazione seconda puntata di Amici 2024: chi saranno gli ospiti?

Oggi 3 ottobre si registrerà la seconda puntata dello speciale di Amici 2024, con tantissime novità. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha già presentato gli allievi entrati nella scuola e non sono mancate le polemiche. Una fra queste, l’accusa di favoritismo da parte degli autori nei confronti di Diego Lazzari, o la lamentela per la presenza ancora una volta di un figlio d’arte, in questo caso Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino.

Quello che vedremo in puntata il 6 ottobre 2024 sarà certamente ricco di colpi di scena, soprattutto ora che la scuola di Amici 2024 è completamente formata, con un team di talenti incredibilmente forti. Tra loro anche Chiara, che ha avuto un crollo dopo la prima lezione con la maestra Celentano: la giovane era partita con tanti complimenti da parte della maestra di ballo, per poi vivere una lezione alquanto provante che l’ha portata a sfogarsi poi da sola con un pianto dato dallo stress.