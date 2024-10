Non è di certo facile entrare ad Amici 2024 e ritrovarsi famosi di punto in bianco. Oltretutto senza la sicurezza di avere accanto la propria famiglia e i propri punti di riferimento. Proprio per questo motivo, molti dei nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi crollano durante il primo mese, per via dell’incredulità di essere entrati nel talent e per la forte nostalgia di casa. Vybes, cantante apprezzatissimo ed entrato a tutti gli effetti come concorrente nella famosa accademia di Canale 5 è crollato ripensando al suo percorso di vita.

Maria De Filippi e la toccante lettera di Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ Lacrime a Uomini e Donne

La produzione ha organizzato una chiamata inaspettata al cantante Vybes di Amici 2024, il quale ha potuto salutare il papà, la mamma e la nonna. Ad apparire sugli schermi anche il suo piccolo cagnolino, uno splendido cocker americano al quale è molto legato. Alla mamma, Vybes ha raccontato tra le lacrime di essere ancora incredulo rispetto a quello che sta vivendo, tanto che a volte non crede di meritarlo davvero. Il cantante ha ammesso di sentirsi quasi in colpa per aver superato le selezioni, forse incapace di realizzare di avere talento.

Amici 2024, Gabriele in crisi dopo il compito della Celentano: "Mi ha preso di mira"/ "Troppa ansia"

Amici 2024, Vybes si confida con gli altri ragazzi: “Se sei qui è perchè sei bravo”

Vybes di Amici 2024 ha ricevuto un commovente regalo dalla produzione, che lo ha messo in contatto tramite videochiamata con la mamma. In quel momento è scoppiato a piangere, commovendosi per aver finalmente rivisto i genitori che lo ammirano con tanto affetto da casa. La madre lo ha subito consolato, dicendogli di volerlo vedere felice e orgoglioso di quello che è: “Ti guardo in televisione, voglio che tu sia contento e senza lacrime!“, gli ha detto. Poi, i genitori gli hanno anche mostrato il cagnolino, e infine la nonna, della quale conserva un ciondolo come porta fortuna.

Amici 2024, fan contro Diego Lazzari: polemica choc “È tutta una farsa!”/ "Vince a prescindere..."

Guardando la nonna Vybes si è ulteriormente commosso, con una nostalgia di casa fortissima che lo ha portato a piangere senza freni. Il cantante di Amici 2024 si è poi confidato con i colleghi spiegando loro di aver ricevuto una vera “botta interiore” realizzando di essere entrato nella scuola di Amici 2024, programma di Maria De Filippi. Gli altri artisti lo hanno subito consolato, dicendogli di non sentirsi in colpa: “Se sei qui vuol dire che hai talento e te lo meriti“.