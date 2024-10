Iniziano le prime difficoltà per i nuovi allievi di Amici 2024, che si ritrovano per la prima volta sottoposti al giudizio dei loro insegnanti. È il caso di Gabriele Baio, nuovo concorrente della scuola di Amici che appartiene alla categoria ballo. Il giovane si è ritrovato un compito inaspettato dalla coreografa Alessandra Celentano, che tramite una lettera gli ha mostrato una coreografia che lo ha piuttosto spaventato. Con lui c’era Rebecca, che visionando la clip dell’insegnante lo ha incoraggiato molto.

Maria De Filippi e la toccante lettera di Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ Lacrime a Uomini e Donne

Il ballerino si è confidato anche con altri colleghi, raccontando di sentire molto la pressione del programma. Riguardando il video ha però realizzato di essere a buon punto, e che effettivamente la coreografia proposta dalla Celentano è fattibile. Amici 2024 inizia con tante sfide difficili per lui e per gli altri ballerini, come Chiara, che dopo la prima lezione con la maestra Alessandra Celentano è scoppiata a piangere per lo stress, dato che le sono state corrette tutte le mosse nella prima lezione, compresa la camminata.

Amici 2024, fan contro Diego Lazzari: polemica choc “È tutta una farsa!”/ "Vince a prescindere..."

Gabriele Baio, chi è il nuovo ballerino di Amici 2024: “Ho paura di non farcela, Alessandra Celentano è…”

Confidandosi con gli altri ballerini, Gabriele Baio di Amici 2024 si è detto impaurito di essere stato preso di mira da Alessandra Celentano, la quale non ha perso tempo inviandogli una lettera con un compito particolare: quello di riproporre una coreografia tutt’altro che facile. Ma chi è Gabriele Baio? Il ballerino e nuovo studente della scuola di Amici 2024 è un modello e anche un attore, oltre a danzare sin da quando era molto piccolo. Nella sua vita coltiva tantissime passioni, si potrebbe definire un artista a tutto tondo dato che sa anche suonare molti strumenti musicali.

Amici 2024, chi è Kaloks? Bufera social dopo l'eliminazione: "Doveva restare"/ "Vero talento"

Tempo fa, il ragazzo ha anche ballato ad un concerto di Alessandra Amoroso, clip che si può ammirare sui suoi profili social. Gabriele è nato in Sicilia nel 2024, e ha attualmente vent’anni. Originario della città di Augusta, è approdato nella scuola di Maria De Filippi per migliorare le sue capacità tecniche nella danza, che come ha confessato all’insegnante Deborah, sono ancora molto povere. Come proseguirà il suo percorso? Per ora i social parlano di un vero e proprio talento per questa edizione di Amici 2024!