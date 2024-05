Amici 2024: chi é il vincitore del premio delle Radio in finale?/ É guerra tra Holden, Petit, Mida e Sarah!

Sale l’attesa per la puntata finale di Amici 2024, che tra i sei finalisti vede i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah Toscano a contendersi il premio delle Radio tra gli ambiti riconoscimenti.

Come ripreso in una nota social condivisa via Instagram dalla pagina di Amici di Maria De Filippi, Il premio delle Radio va al vincitore del circuito canto in corsa alla finale del talent eletto dai radioascoltatori con le votazioni indette online.

Amici 2024, il premio delle Radio infiamma la sfida della finale: lo spoiler

“Durante la Finale di #Amici23 di SABATO 18 MAGGIO in prima serata su Canale 5, uno dei quattro cantanti finalisti riceverà il “Premio delle Radio”!- si legge in particolare tra le info riprese da Amici via Instagram circa il premio più ambito dopo il montepremi di canto e il montepremi finale per i cantanti-. Scegli il tuo preferito tra Holden, Mida, Petit e Sarah”.

Intanto sui social sembra riscuotere maggiori consensi Holden che si candida come il papabile vincitore dell’ambito riconoscimento radiofonico.

Oltre al premio delle Radio, la finale di Amici 2024 prevede…

Ma il premio delle Radio non é il solo tra i premi previsti alla puntata finale di Amici 2024. Oltre il montepremi di categoria, canto e ballo, di 50mila euro ciascuno, é previsto il montepremi del vincitore assoluto di 150mila euro. E ancora il premio Tim conferito dalla critica di 50mila euro e il premio Tim community di 30mila euro. E non é tutto. Tra gli ambiti riconoscimenti per i talenti finalisti di Amici 2024 promossi in finale alla disputata semifinale sono spettanti anche il premio Oreo di 20mila euro e i premi Marlú di 7mila euro.

