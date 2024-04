Amici 2024, Dustin Taylor incoraggia la rivale Gaia De Martino: “Sei bellissima!”/ Il messaggio inaspettato

Amici 2024 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é in sfida contro Gaia De Martino: il gesto che spiazza!

Dustin Taylor é chiamato al guanto di sfida contro Gaia De Martino per la quarta puntata serale di Amici 2024, e intanto, incoraggia la rivale ballerina con un gesto di stima e affetto rilevanti. Un dettaglio che potrebbe avvalorare il gossip circolante nel web, secondo cui i due ballerini potrebbero rivelarsi protagonisti di un triangolo in amore con Mida al talent show di Maria De Filippi.

Chiamato al guanto di sfida contro Gaia per la quarta puntata del serale di Amici 2024, Dustin Taylor si preoccupa per la rivale, che rifiuterebbe la prova per mancanza di autostima circa le linee fisiche. Gaia proprio non amerebbe l’idea di vedersi in culotte, al guanto pensato per la puntata in arrivo, come su richiesta della maestra avversa Alessandra Celentano.

Nonostante la rivalità tra loro, Dustin Taylor incoraggia però la ballerina allieva di Raimondo Todaro giocando il ruolo di motivatore per lei ad Amici. L’australiano esorta quindi la compagna rivale ad amare il suo corpo e a sentirsi grata delle sue linee fisiche, impartendole un esercizio particolare. L’australiano invita la giovane a ripetersi regolarmente, all’ordine del giorno, dei messaggi per ottimizzare la sua autostima.

L’aiuto tra i rivali spiazza il web

“Farò un messaggio davanti allo specchio tipo ‘mi piace il mio corpo’ – non devi fare tanta roba – é il consiglio spassionato che Dustin Taylor riserva a Gaia De Martino, in presenza della conduttrice del talent show che approva l’iniziativa -, facciamolo …”. Tra i messaggi per l’autostima, poi, Dustin Taylor detta alla rivale anche il messaggio breve: “sei bellissima”.

Un gesto di vicinanza quello del ballerino verso la ballerina rivale che sorprende non poco l’occhio pubblico attivo nel web sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. Tanto che tra gli annessi commenti social rilasciati dagli utenti in reaction al gesto singolare, c’é chi avanza la scommessa che possa esserci un flirt in corso tra Dustin Taylor e Gaia De Martino.

Per Gaia è arrivato il momento di affrontare alcune sue insicurezze con l'aiuto e il sostegno dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/rE3h2nrLiW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 9, 2024













