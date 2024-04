Amici 2024, Gaia De Martino ‘lascia’ la danza per il piano B?/ “Il mio sogno? Aiutare i disabili con…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino sogna un progetto di vita nuovo

L’ infortunata tra i talenti in corsa al serale di Amici 2024, Gaia De Martino, potrebbe presto abbandonare il piano A avviato nel mondo della danza, in favore del piano B, e per una causa sociale. In realtà la danza rimarrebbe comunque centrale nella sua vita, seppur declinata a favore degli altri. È quanto la ballerina ha ammesso recentemente, nel corso di uno degli ultimi daytime di Amici 2024.

Aurora Ranvestel eliminata al serale di Amici 2024?/ Debutto col botto per la sostituta di Gaia, poi…

Incalzata dalla produzione sul sogno che custodisce nel cassetto, Gaia De Martino ha ammesso di volersi impegnare nel sociale, per l’inclusione della diversità intesa come disabilità nella danza. Un progetto che la conduttrice potrebbe sposare estendendo la partecipazione ad Amici anche ai talenti cantanti e ballerini disabili.

Sarah Toscano eliminata al serale di Amici 2024?/ Doppia beffa per la cantante: "Mi paralizza la paura…"

Gaia De Martino é eliminata ad Amici 2024?

“Insegnare danza a persone diversamente abili é un sogno – fa sapere visibilmente commossa Gaia De Martino-. Non mi appaga solo a livello di danza aiutare e curare le persone con la danza. Mi piacerebbe creare una comunità in uno spazio aperto per persone diversamente abili“. Così ha aggiunto: “E renderli partecipi di quelli che una persona può sentire attraverso il ballo”.

Che Gaia De Martino possa riuscire a rientrare in gara ad Amici 2024 e a coronare il sogno di inclusività per il benessere sociale? Chissà. Nel frattempo, stando alle anticipazioni fornite online da Amici news e Superguida TV, la quinta puntata serale di Amici 2024 potrebbe vedere Gaia essere costretta a lasciare il talent, dal momento che la sostituta Aurora Ranvestel finirà a rischio dopo il suo atteso esordio sul palco di Amici 23. Non resta che scoprire cosa accadrà nella nuova puntata del serale di Amici 2024.

AMICI 23 SERALE 2024, 5A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Aurora stupisce nella sfida contro Holden

© RIPRODUZIONE RISERVATA