Amici 2024: Holden conquista Lazza / La reazione alla cover di “Morto mai”

Holden omaggia Lazza: la cover al serale di Amici 2024 emoziona tutti, anche il Big del Festival della Canzone di Sanremo 2023

Holden é il grande assente alla gara inediti, e incanta tutti quando canta sulle note di Lazza, nella fase serale di Amici 2024. Non a caso, incalzato sulla performance che Holden registra alla quinta puntata serale scorsa di Amici 2024, Lazza destina al concorrente del talent show di Maria De Filippi un intervento di elogio.

Esibendosi sulle note di Morto mai di Lazza, in una versione dall’effetto “spaziale”, con una timbrica vocale più unica che rara complice gli effetti musicali post-produzione, al rinnovato serale di Amici 2024 il cantautore figliastro di Laura Pausini registra un trend virale su TikTok, conquistando l’orecchio pubblico attivo online. E mentre fa discutere la sua assenza maturata come scelta artistica alla gara inediti indetta tra i cantanti in corsa ad Amici, prima della semifinale, Holden può festeggiare il feedback positivo di Lazza.

Lazza rilascia un plauso in favore a Holden, competitor ad Amici 2024 di Maria De Filippi

Incalzato dal web via social sulla performance della cover da parte del figlio di Paolo Carta, Lazza dà infatti suo pieno consenso: “Ma non è la prima volta, mi sa -fa sapere il cantautore rap di Cenere in favore al talento di Holden-, che capita che canta le mie canzoni ad “Amici”. Bella Holden!”.

Ma non é tutto. Perché il commento positive di Lazza che alza la quota di Holden come candidato alla vittoria del circuito canto e la finale di Amici, poi, suona chiaro e forte: “Grande che mi spingi la musica e grande che mi fai fare un po’ di SIAE. Bella Holden!”, rilascia tra le righe sibilline a caldo in favore al cantante di Solo Stanotte, Holden, l’artista fenomeno di Cenere al Festival di Sanremo 2024.

Nel frattempo, intanto, si infiamma la competizione del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con Holden che si assenta dalla gara inediti in corsa per la finale di Amici 2024…

