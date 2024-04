Amici 2024: Holden e Petit conquistano TikTok/ Il duetto nella cover di Tango diventa virale!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden si fonde con Petit: Tango diventa una cover di successo!

Holden e Petit sono il duetto inaspettato tra le performance alla terza puntata del serale di Amici 2024. Tra gli highlights di un appuntamento dalle emozioni al cardiopalmo, segnato dalla disfatta nella sfida a tre squadre dei Cuccalo e l’eliminazione di Lucia Ferrari, Holden si fonde in musica con il compagno di squadra Petit. Accade in una performance di coppia dei due cantautori in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi eseguita sulle note di Tango, la canzone outsider che Tananai firmava al Festival della canzone italiana di Sanremo.

“Non c’é un amore senza una una ragazza che pianga”, esordisce tra i travolgenti lyrics nella cover di Tango, un inedito interprete intimista Holden, che poi passa il microfono al compagno di squadra Petit. Il duetto é dall’interpretazione in duo ben riuscita, anche se un assolo del figliastro d’arte di Laura Pausini sarebbe una papabile hit al rilascio di Tango come cover-single.

Tra i pareri dei giudici adibiti alle votazioni per la terza puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio non a caso si complimenta per il risultato della performance ben riuscita. Tanto da definire il duetto degli allievi cantautori allievi di Rudy Zerbi come un highlight dolcissimo, come un “babà alla crema venezuelano“.

Il sentiment nel web premia Holden in coppia con Petit e…

E, intanto, tra i momenti salienti del rinnovato serale di Amici 2024 il duo si impone ad un tripudio di interazioni social degli utenti online, diventando uno spiccato thread di discussione sul re dei social cinese, TikTok.

“Il mio punto debole è Holden…punto…ho solo i brividi quando canta”, si legge tra i commenti social più aggreganti in favore al figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini. Tuttavia, s’infiamma la polemica web che vede Holden al secolo Joseph Carta tacciato di uso e abuso di autotune tra gli effetti musicali consentiti alla competizione di canto tra i talenti di Amici. Ma il fandom di Holden tiene a difendere il beniamino ergendo gli effetti musicali come parte integrante nella cifra stilistica dell’artista.

