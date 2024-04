Amici 2024, Lucia Ferrari: “Non posso arrabbiarmi per essere uscita contro Sofia, ma…”/ Parla l’eliminata

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari é la quinta eliminata alla terza puntata del serale

Lucia Ferrari é la nuova nonché quinta eliminata, tra i concorrenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 2024. Al cospetto dei tre giudici adibiti alle votazioni del serale del talent show, la ballerina italo-americana allieva di Emanuel Lo, Lucia Ferrari, non riesce a battere la compagna di squadra nei Cuccalo, Sofia Cagnetti. La disfatta della squadra e la sonora sconfitta ai suoi danni per lei arrivano al termine della terza tra le tre manche nella sfida a tre squadre della terza puntata del serale di Amici 2024. E, intanto, non mancano delle dichiarazioni a caldo ddell’eliminata, che si concede ad un intervento di sfogo sul post-uscita di scena dal talent ai microfoni di Wittytv.

Lo sfogo dell’eliminata Lucia Ferrari

“Sofia è la mia preferita -fa sapere dal suo canto la quinta eliminata nella competizione tra i talenti di canto e ballo ad Amici 2024-. Non potevo essere arrabbiata ad uscire contro di lei. Lei è bravissima e la stimo tanto”. Insomma, ben al di là della competizione che regna sovrana al talent show, Lucia Ferrari non subisce l’eliminazione infertale dalla compagna di squadra, anche se ammette che “Sono triste però, certo, ma anche contenta di quello che ho imparato qui dentro… Questo percorso mi ha insegnato anche a conoscermi meglio. Qui ho fatto emergere la mia fragilità anche nelle esibizioni”.

Per la ballerina italo-americana, che l’occhio pubblico ricorderà al massimo del suo potenziale di dance force Urban in una choreo sulle note di Hold It against me di Britney Spears ad Amici 2024, l’esperienza del talent show é stata fortificante: “La casetta mi ha insegnato a confrontarmi con gli altri. Mi mancherà tutto, tutti loro, questo è sicuro. Mi mancheranno le persone e anche i rapporti“.

Questo, sulla scia di una terza del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi dai risvolti a dir poco avvincenti con la disfatta dei Cuccalo e il salvataggio di Sofia Cagnetti.

