Amici 2024, Holden: fuori il video dell’inedito “Solo stanotte”/ “Storia di un amore tossico”: web in delirio

Amici 2024, pubblicato il video dell’inedito di Holden: ‘Solo stanotte’. È il primo tra gli allievi di questa edizione

Holden di Amici 2024 raggiunge un nuovo ed importante traguardo in musica, dopo il conseguimento del primo disco d’oro certificato FIMI/Gfk per il singolo ‘Dimmi che non é un addio’. Ad un passo dal serale di Amici, esce il nuovo video musicale del giovane artista su YouTube Italia. Riattivatosi tra le Instagram stories, Holden annuncia ai fan e non del rilascio di un nuovo videoclip musicale per il suo singolo “Solo stanotte“. Si tratta del primo videoclip nell’ambito della competizione del serale del talent show di Maria De Filippi.

La canzone edita può dirsi un’up-tempo dal sound EDM, che strizza l’occhio ai tormentoni di popstar di risonanza internazionale e che renderebbe Rudy Zerbi particolarmente fiero, per aver riposto fiducia nel giovane allievo e impiegato la sua ala protettrice investendo sul talento di Holden ad Amici 2024. Non a caso, alla puntata della formazione della squadra con il team capeggiato da Alessandra Celentano, andata in onda sulle reti Mediaset il 10 marzo, Rudy Zerbi si é detto al settimo cielo e orgoglioso di poter affrontare il serale con un talento della portata di Holden.

Holden si qualifica al serale: il cantautore é in lizza per un posto alla finale di Amici 2024

Il direttore esecutivo chiede ai 15 talenti concorrenti in corsa al serale di esprime la verità sul palco e in questi termini Holden avrebbe tutte le carte in regola, anche a detta di Rudy Zerbi, di potersi qualificare alla puntata finale di Amici 2024. Nel frattempo, alle ore 14:00 circa, in data odierna 12 marzo 2024, viene pubblicato dall’account di Holden attivo su YouTube il nuovo video di Solo stanotte.

Le reaction? Il video di Solo stanotte, che affronta il tema di un amore tossico e la scelta sofferta di chiudere una relazione insana, manda in visibilio le folle di fan del beniamino di Amici in un tripudio di reaction di esultanza, via social.

