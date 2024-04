Amici 2024, il vincitore di ballo é uno tra Dustin Taylor e Marisol Castellanos/ La previsione sulla finale

Amici 2024 di Maria De Filippi, ha il via la sfida finale di ballo

É ufficiale, tra Dustin Taylor e Marisol Castellanos é previsto il vincitore del circuito danza, e non solo, di Amici 2024. Ebbene sí, tra i due allievi ballerini scoperti dalla maestra Alessandra Celentano vi é il futuro primo classificato nel circuito danza competitor di canto alla finale di Amici 2024, in quanto ultimi superstiti concorrenti ballerini nella categoria.

Così come emerge tra i content nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 29 aprile 2024.

Dall’alto della sua esperienza alla cattedra di insegnamento Alessandra Celentano canta già vittoria, vantando il primato per essere la sola insegnante di ballo in corsa alla finale con ben due allievi ballerini tra i tre insegnanti previsti al talent show. E, intanto, incalzati dalla produzione sulle sorti che li attendono alla sfida finale di Amici 2024, Marisol Castellanos e Dustin Taylor non lesinano dei pronostici.

Si avvicina la settima puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi: Marisol Castellanos e Dustin Taylor diventano i rivali della stessa squadra

Per Marisol il favorito al titolo di vincitore é Dustin, mentre per l’australiano a trionfare ad Amici 2024 sarebbe la prima. “Dustin perché é già professionista- fa sapere Marisol che ammette la maturità manifesta in generale nella danza del rivale -, abbiamo degli anni di differenza e ho cercato di rubargli qualcosa”. Per Dustin Taylor invece Marisol Castellanos é la favorita, essenzialmente per unicità: “nessun ballerino in Australia e qui é come lei …non hai mai fatto male una choreo, sei pazzesca”, sentenzia l’australiano nonostante la difficoltà ad esprimersi in lingua italiana.

Nel frattempo, intanto, mentre si avvicina la settima puntata serale del sabato sera di Amici 2024, Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida contro il circuito canto competitor. Ossia gli sfidati Mida e Sarah Toscano, allievi cantanti di Lorella Cuccarini.











