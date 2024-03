Amici 2024, Lil Jolie: “Dovevo vincere io contro Holden…”/ L’attacco infiamma il serale!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie infiamma la competizione serale

Lil Jolie non teme la competizione al serale di Amici 2024, ma anzi lancia una sfida a distanza al diretto rivale Holden. Accade nel daytime del talent show di Amici 2024 di Maria De Filippi, datato 25 marzo 2024. Occasione in cui al rinnovato appuntamento di Amici 2024, Lil Jolie non si risparmia a fronte del clamoroso scontro che l’ha vista protagonista nella gara dei talenti alla prima puntata del serale del talent show. Al via del serale, seppur ricevendo commenti positivi da parte dei tre giudici adibiti alle votazioni la cantautrice si é vista battuta al confronto con i rivali cantanti Mida e Holden.

“Ha cantato divinamente bene con voce sensuale bella e sfumature” é però uno tra gli elogi per lei giunti da Cristiano Malgioglio alla prima puntata serale, ma Lil Jolie non si lascia lusingare dai giudici al rinnovato daytime di Amici 2024: “non me l’aspettavo… uno si fa molte paranoie… gli sono piaciuta anche se poi il punto lo prendono Mida e Holden”. E alla replica relativa alla prima performance del serale di Amici 2024, poi, Lil Jolie sferra una clamorosa dichiarazione di sfida a Holden, per molti il preannunciato vincitore del circuito canto in corsa ad Amici 2024: “io pensavo di prendere il punto su Holden”.

La classe canto di Amici di Maria De Filippi si divide a metà

Tuttavia, la classe dei concorrenti ballerini e cantanti in gara, ad Amici, si divide nel sentiment del confronto tra il cantautore e Lil Jolie. Da un parte si espone il ballerino Nicholas Borgogni: “a me é piaciuto Holden”. D’altro canto si dichiara Sofia Cagnetti, a favore di Lil Jolie, con tanto di messaggio di ringraziamento della destinataria del messaggio di elogio. E non può mancare neanche la risposta di Holden: “non sono d’accordo…”.

Nel frattempo, intanto, il figliastro d’arte di Laura Pausini cresce ai pronostici sul papabile vincitore del circuito canto e il vincitore finale di Amici 2024 di Maria De Filippi…

Dopo la prima puntata del Serale Lil Jolie… #Amici23 pic.twitter.com/rNjcdZMgQE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2024













