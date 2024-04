Amici 2024, Lucia Ferrari fidanzata con Ayle? Silenzio rotto a Verissimo/ “Eliminata al Serale? Dispiaciuta”

Lucia Ferrari a Verissimo rompe il silenzio: “Fidanzata con Ayle? C’è un’amicizia speciale”

Nella puntata di questo sabato 13 aprile 2024 di Verissimo, come di consueto, è stata ospite Lucia Ferrari, l’eliminata del Serale di Amici 2024 della settimana scorsa. La ballerina italo-brasiliana ha concesso una lunga intervista dove si è sbilanciata sulla sua esperienza nel talent di Canale5, la sua passione della danza ed i suoi sogni per il futuro e soprattutto ha fatto chiarezza una volta per tutte: Lucia Ferrari e Ayle di Amici 2024 stanno insieme? Il cantante è il suo fidanzato?

A domanda diretta di Silvia Toffanin, Lucia Ferrari ha confessato: “C’è una bellissima amicizia che ora che siamo fuori si vedrà come si trasformerà vivendoci per bene nel mondo reale. Io di sicuro posso dire che è una persona che sono molto contenta di aver conosciuto che come ha le sue fragilità e sensibilità che attraverso l’arte riesce a comunicare. E ora che sono uscita anche io è bello avere un’amicizia del genere per supportarci a vicenda” I due si sono visti, hanno girato per Roma e stanno instaurando un fortissimo legame. Tuttavia, incalzata da Silvia Toffanin la ballerina ha fatto intendere che c’è ben più di una semplice amicizia tra i due: “È un’amicizia speciale non voglio essere impulsiva.”

Lucia Ferrari eliminata al Serale di Amici 2024: “Non ho rimpianti ma mi sarebbe piaciuto arrivare più avanti”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, Lucia Ferrari dopo l’eliminazione da Amici 2024 ha rivelato com’è stato per lei tornare alla vita normale fuori dalla scuola: “È strano perché ora vedo la mia faccia dappertutto. È strano metabolizzare tutto quello che ho vissuto. Sono fiera di tutto quello che ho fatto però è un mix dolceamaro. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto andare un po’ più avanti ma sono uscita senza rimpianti. I miei genitori? Anche loro mi volevano vedere in finale ma sono fieri di me.”

Spazio ha avuto, infine, anche il rapporto con il suo coach di Amici 2024 Emmanuel Lo: “È stato il miglior prof che potevo immaginare. Ogni volta che veniva in sala mi dava dei consigli ottimi, mi aiutava a credere in me stessa quando magari avevo dei momenti un po’ sconfitti ed era veramente una persona stupenda. Sono molto grata a lui per avermi accolto nella sua squadra. È un prof ottimo.”











