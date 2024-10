Le classifiche di Amici 2024 fanno sempre paura agli allievi, dato che se si trovano ultimi vanno dritti a rischio eliminazione. Domenica 27 ottobre va in onda su Canale 5 una nuova puntata del famoso talent di Maria De Filippi. Le anticipazioni ci parlano di Luk3, ultimo in classifica insieme alla ballerina Teodora, la quale è stata penalizzata in settimana dalle valutazioni dell’insegnante Alessandra Celentano. Gli spoiler di Superguida Tv ci svelano che Rebecca e TrigNO saranno invece i vincitori della sfida dopo aver indossato per una settimana la felpa rossa.

Originario di Marcianese, Luk3 è uno dei concorrenti più seguiti di questa edizione di Amici 2024/2025. Nato nel 2007, come tanti suoi coetanei è diventato famoso sui social, in particolare su TikTok dove ormai ha oltre 500mila followers o Spotify, dove le sue canzoni contano quasi 100mila spettatori al mese, un record decisamente importante contando la sua giovane età. Tra le canzoni più famose ci sono “Alice”, “Tutta Rosa“, “Opera“, “Fotoricordo” e tante tante altre. Insomma, Luk3 è un artista già in carriera, ma questa settimana rischia di essere eliminato durante il pomeridiano domenicale di Amici 2024.

Cosa succede domenica ad Amici 2024? E perchè Luk3 rischia l’eliminazione? Secondo le anticipazioni del programma ci sarà una grande tensione per alcuni partecipanti del talent, come Rebecca e TrigNO che vinceranno la sfida di ballo e di canto. Dopo un momento di discussione, entrambi riusciranno a convincere i giudici di avere la stoffa per rimanere nel programma. Il giudice di Canto sarà Amadeus, che contriburà a stilare la classifica finale che determina chi sarà in sfida la prossima settimana. Luk3 è arrivato ultimo, e quindi indosserà la felpa rossa che lo porterà dritto a essere uno dei concorrenti a rischio eliminazione.

Amadeus invece metterà Nicolò al primo posto durante il pomeridiano di Amici 2024, mentre per quanto riguarda i ballerini continuano le brutte notizie per Teodora, la ballerina spagnola che in queste settimane sta mostrando parecchie difficoltà. La giudice della categoria danza si chiama Virna Toppi e durante la classifica sceglierà di mettere Teodora all’ultimo posto e Daniele come primo, considerandolo il più bravo. Brutte notizie anche per Alessia, che perde la maglia per via di una decisione di Alessandra Celentano: la maestra le ha dato 0 ad un compito di Deborah Lettieri.