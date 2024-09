Luk3, da star del web a concorrente di Amici 2024: numeri interessanti e…

Si apre il sipario sui nuovi concorrenti di Amici 2024 e tra gli studenti di quest’anno ci sono già diversi profili “famosi” e conosciuti. E’ sicuramente il caso di Luca Pasquariello, meglio noto in rete come Luk3. Il concorrente campano è molto apprezzato dai teenagers, d’altronde anche lui è giovanissimo e con la sua musica è riuscito a conquistare un pubblico musicalmente a lui vicino. Tra le varie piattaforme social ha già raccolto circa cinquecento mila follower, macinando una media di oltre settantamila ascoltatori su Spotify.

Diego Lazzari, chi è?/ Da Sanremo Giovani ad Amici 2024: scoppia la polemica per la notorietà social

Ha già diversi brani al suo attivo e sbirciando in rete i più apprezzati sembrano essere Tutta Rosa e Alice. Oltre a coltivare la sua passione per il canto, lavora anche in radio, a RDS Next, strizzando l’occhio alle generazioni Millennial e Z. Gli interessi non mancano al nuovo studente di Amici, ma è chiaro che se potesse scegliere, un domani, si dedicherebbe solo ed esclusivamente alla musica e al canto.

Deborah Lettieri, chi è la nuova prof di ballo di Amici 2024?/ Il racconto toccante:"Stavo per mollare ma..."

Luk3 ad Amici 2024: il giovane cantante del web conquista Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Dunque, cosa aspettarci da Luk3 ad Amici? Anche lui, come Diego Lazzari, può contare su una fanbase importante per progredire all’interno della scuola di Maria De Filippi. E’ chiaro però che dovrà anche instaurare un buon feeling coi professori e cercare di fare del suo meglio per crescere. Chissà come se la caverà in questa nuova avventura televisiva, un’opportunità importante per farsi conoscere e cercare di fare il grande salto nel mercato discografico.

Stando ai rumors e alle anticipazioni che circolano su Amici 2024, pare che luk3 farà colpo su de professoresse: Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Con chi andrà in squadra? Magari Anna Pettinelli, profilo di spicco proprio di Rds?

Raimondo Todaro, perché ha lasciato Amici?/ "Sarei rimasto, ma le cose belle finiscono..."