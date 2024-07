Amici 2024, Martina Giovannini e Kumo sono fidanzati? Lei: “Ecco la verità su foto ambigua”/ Silenzio rotto

Martina e Kumo di Amici 2024 stanno insieme? Lei rompe il silenzio: “Ecco la verità”

Nella scuola più longeva della tv i giovani allievi non solo crescono e coltivano le loro passioni nel canto e nel ballo ma spesso nascono anche degli amori che a volte durano anche quando finisce al talent (come Petit e Marisol), mentre altre volte si spengono subito (come Mida con Gaia De Martino) Altre volte, invece, non è chiaro se un amore sia in corso o meno. È il caso, quest’ultmo, di Martina Giovannini e Kumo (Tiziano Coiro) di Amici 2024, stanno insieme? Sono fidanzati? I due sono sempre stati molto affiatati e complici ma non si sono mai sbilanciati sulla loro vita sentimentale.

Adesso però a fare chiarezza una volta per tutte è intervenuta Martina Giovannini in una lunga intervista concessa a Libero Magazine. Innanzitutto alla domanda su come procedono le cose con il ballerino Kumo, mettendosi a ridere a confessato: “Siamo grandi amici, ma veramente non c’è niente di più.” E subito ha aggiunto che hanno uno splendido rapporto d’amicizia: “Ci sentiamo quasi tutti i giorni” e che ha mantenuto i rapporti anche con Nicholas, con Gaia, con Angela, e poi abbiamo la chat di gruppo.

Amici 2024, Martina svela la verità sulla foto con Kumo che ha fatto impazzire i fan: “Postata in modo ingenuo”

Ad alimentare i rumors su un presunto flirt tra Kumo e Martina di Amici 2024 nelle scorse settimane è stato anche uno scatto postato dal ballerino sul suo account Instagram ritratto insieme alla cantante sdraiati sul divano. Una semplice foto ha fatto impazzire il web ed in molti hanno inziato a pensare che i due fossero fidanzati ma la realtà, invece, è diversa: “Veramente era una situazione in totale amicizia, quella foto è stata scattata mentre eravamo a casa di Angela (Lil Jolie), a chiacchierare sul suo divano. Era una foto così, non ci saremmo mai aspettati che scatenasse tutto questo chiasso. Kumo l’ha posta in modo un po’ ingenuo, ma veramente non pensavamo a quello che sarebbe successo, e poi dopo ci siamo resi conto.”

Infine dopo aver lanciato un appello a Cristiano Malgioglio per partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2025 con una sua canzone, ha detto la sua sulla vittoria ad Amici 2024 di Sarah Toscano: “Penso che, sinceramente, lei abbia fatto il migliore percorso di tutti là dentro, crescendo tantissimo a livello artistico dall’inizio alla fine, quindi posso solo dire che la vittoria, Sarah, se l’è meritata tutta.”













