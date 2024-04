Amici 2024, Martina Giovannini: “Sono stufa dei guanti”/ Lo sfogo é furioso: c’entra anche Anna Pettinelli!

Amici 2024, Martina Giovannini si lascia andare ad un duro sfogo sul serale: il no ai guanti di sfida

Tra i principali concorrenti candidati alla vittoria di Amici 2024, appoggiata da Mida Martina Giovanni insorge contro le dinamiche della sfida del serale del talent show, anche ai danni della stessa maestra e mentore Anna Pettinelli.

Accade nell’attesa generale per la quarta puntata del serale di Amici 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset l’8 aprile 2024 di Maria De Filippi. Occasione in cui, a margine della terza puntata serale Martina Giovannini lamenta di passare come una mera voce al servizio dei guanti di sfida, sull’intonazione e non solo, come i primi voluti dalla maestra, Anna Pettinelli.

“Non so proprio come gestirmela con questi guanti di sfida… Come per la questione del sentire la voce… sembra che io non sappia emozionare”- dichiara particolarmente adirata Martina Giovannini, relativamente alla sfida a squadre del serale, dove Anna Pettinelli invita da diverse settimane l’allieva a misurarsi con i rivali, in particolare Mida, anche in guanti di sfida che la facciano emergere come una voce, o meglio la voce per antonomasia al talent show, più che come una cantante e artista, quindi interprete.

Mida si schiera sul caso Martina Giovannini

“Mentre io non sono la voce e basta”, prosegue poi la lamentela in generale contro le dinamiche del serale di Martina Giovannini ad Amici 2024. E il rivale Mida, inaspettatamente per l’occhio pubblico, sostiene la posizione critica di Martina Giovannini: “non é che puoi vincere solo con la voce”. Per il cantautore sarebbe vano da parte della maestra avversa, Anna Pettinelli, il tentativo di fare emergere l’allieva per la mera vocalità e l’estensione vocale. In primis con delle prove al guanto di canto sull’intonazione, che a lui vietino l’uso degli effetti musicali come l’autotune, usato in generale come cifra stilistica per attribuire una certa sonorità artefatta alla voce naturale, e anche per l’intonazione. Gli stessi giudici adibiti alle votazioni al serale, che elogerebbero Martina Giovannini per il dono della vocalità, come Malgioglio che la esorta a darsi un refresh stilistico, non sarebbero esclusi dalla polemica.

“Oggi ero nera ad un certo punto”, fa sapere quindi Martina, sostenendo a sua volta la posizione Mida avversa alle prove come i guanti di sfida liberticidi della facoltà della scelta artistica al diritto alla libertà di espressione.

